El romance de Bebeshita y Kevyn Contreras en La Granja VIP ha sido caótico desde el primer momento. Y una de las constantes en sus peleas, son los celos que ella siente cuando ve a su “enamorado” platicando con otras mujeres, un tema que dio mucho de qué hablar durante la cena y terminó poniendo en evidencia a Ivonne Montero, que se animó a decir qué sentimientos tiene por el comediante.

Todo esto pasó porque el “Bicolor” insistía en que tiene “su pegue”, por lo que no dudó en poner a Ivonne de ejemplo, recordando la vez que en una dinámica, dijo que se lo presentaría a sus papás porque considera que es una persona agradable. Así que para tratar de entender exactamente cuál es su interés en él, se le paró enfrente y le preguntó si ha llegado a sentirse atraída, pero no se esperaba la respuesta que le darían.

“No, no siento ninguna, de ningún tipo (de atracción). O sea, sí es chistocito. Es como cuando dices: ‘ay, mi amiguito’, pero nada más”, sentenció la actriz, reiterando que Kevyn le cae bien por su forma de ser y no porque quiera algo más que una amistad.

Bebeshita reveló por qué se pone celosa de Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP

Aunque este momento fue muy divertido para todos y hasta le hicieron burla a Kevyn Contreras de que las mujeres solamente lo consideran gracioso, a la que no le dio nada de gracia la plática fue a Bebeshita. Y mientras los demás Granjeros se reían, ella evidenció su molesta y le reprochó al comediante que siempre la ponga en situaciones tan incómodas, pues ya se habría dado cuenta de que es él quien provoca estas situaciones.

“Es que él es el ped*. Él es el que hace las cosas, ellas no. Siempre ha sido así. No puede ser ninguna mujer amable, porque ya piensa que todas quieren con él. Son faltas de respeto”, dijo furiosa Daniela Alexis sobre el “Bicolor”, al que en más de una ocasión ha señalado de que no le gusta cómo la tratan en La Granja VIP Segunda Temporada.