Ivonne Montero enfrenta a Julio Camejo: “Era tu plan con Niurka dejarme a mí para que el otro equipo me saque”

Ivonne Montero le reclamó a Julio Camejo por una supuesta estrategia que, según ella, había conversado con Niurka Marcos para dejarla expuesta ante el equipo contrario en La Granja VIP. Durante la charla, en la que también participó Kevyn Contreras “Bicolor”, la actriz le preguntó directamente por los acuerdos que habrían considerado sin ella.

Ivonne Montero enfrenta a Julio Camejo por el supuesto acuerdo con Niurka

“Si lo venían planeando, ¿no? Tú, Julio, con Niurka, ¿no? Y hacer la alianza con el otro equipo para que me tiraran a mí, dejarme cuadrada y para sacarme, ¿no?”, señaló Montero. La granjera atribuyó a sus compañeros la intención de llevarla a una situación que facilitara su salida, una versión que puso sobre la mesa frente a Camejo.

El señalamiento tenía un antecedente. En una conversación previa, Ivonne había contado que Kunno le advirtió que sus propios aliados podrían nominarla y buscar una tregua con el otro grupo.

Ahora, al hablar directamente con Julio, la actriz insistió en que ya existían conversaciones con sus contrarios. “Ustedes ya venían platicando con el otro equipo”, expresó, antes de volver a mencionar tanto a Camejo como a Niurka.

En el intercambio surgieron explicaciones sobre las jugadas que habían contemplado y los cambios que, según comentaron, ocurrieron mientras algunos estaban dentro y otros permanecían afuera. También se habló de incorporar a Fernando Lozada a la tabla de nominados y de la posibilidad de que Bicolor quedara en riesgo.

Ivonne Montero cuestiona la unión de los Disfuncionales

La conversación pasó de los movimientos de la competencia a una pregunta más amplia: ¿seguían jugando como equipo? Montero fue directa al expresar su postura: “Ya no somos equipo”.

Para la actriz, las diferencias entre sus integrantes explicaban lo que estaba ocurriendo. “Efectivamente, es un equipo disfuncional de egos, de rivalidades, de corajes”, sostuvo frente a Julio.

Ivonne también comparó esa dinámica con la del grupo contrario. Desde su perspectiva, sus rivales conseguían avanzar porque tenían complicidad, mientras que entre sus compañeros pesaban otras diferencias.