Ivonne Montero ya sabe que quieren TRAICIONARLA en La Granja VIP y acusa malos tratos: ¿empezará a jugar individual?

Ivonne Montero está en terreno peligroso para la semana 9 de La Granja VIP, pues se acaba de enterar de que sus propios aliados podrían mandarla a nominación. Esta noticia la tomó por sorpresa, pues hace apenas unos días aseguraba que ya se sentía mucho más cómoda con su equipo y que ya había olvidado la sensación de que querían dejarla afuera, pero ahora no sabe qué pensar ni si debe seguir confiando en sus estrategias.

Así lo compartió durante una charla matutina en la que reveló que Kunno fue el que le advirtió del plan que se estaba en su contra, mismo que fue orquestado por Julio Camejo y Niurka. Sin embargo, gracias a que Rafa Mercadante ganó como Capataz, la balanza está otra vez a favor de los "Disfuncionales" y parece ser que podrían desistir de la idea de nominar a Ivonne, por lo que sí la incluyeron en sus reuniones.

"Ayer tuvimos nuestra junta y al parecer, ya se cambió de idea de lo que pensaban hacer. Que fue lo que me externó Kunno, de que mi propio equipo me iba a tirar en la nominación y que querían hacer una tregua. O sea, el plan era sacarme para que me enfrentara a la tabla y chao", dijo dudosa la actriz, que de momento está siendo sigilosa con cada una de sus movimientos y no ha dicho nada sobre la información que llegó a sus manos.

¿Ivonne Montero se deslindará de su equipo en La Granja VIP? Esto dijo tras conocer el plan en su contra

Aunque la Granjera no ha tomado una decisión respecto a su futuro en La Granja VIP ni si apostará por jugar individual, justo como Fernando Lozada llegó a insinuarle, sí dejó ver que será precavida y seguirá trabajando en todo lo que le pidan. Eso sí, Ivonne Montero ventiló que hay varias personas que tienen actitudes pesadas con ella, pero trata de que no le afecte y mantendrá una buena postura mientras define si se saldrá definitivamente del equipo de Niurka ahora que quieren nominarla.

"Lo que pase no importa. La verdad es que yo estoy muy contenta con lo que hago, con mi trabajo. A nadie le hablo mal, a nadie le contesto mal, a nadie trato mal, cosa que a mí sí me hacen varios. Toca ignorar. Las cosas que me tocan siempre las hago con mucha dedicación, empeño, en las dinámicas participó lo mejor que puedo. Así voy a seguir ahorita, ya veremos qué pasa", concluyó Ivonne, que ha estado teniendo roces con Rafa Mercadante, Niurka y hasta Julio.