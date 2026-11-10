Ivonne Montero se defiende de las críticas de los granjeros: “Se están armando un personaje que no existe”

Ivonne Montero rechazó los comentarios de sus compañeros sobre su comportamiento en La Granja VIP. Durante una conversación, la actriz aseguró que las críticas sobre su actitud y su participación en las labores no corresponden con lo que ella considera haber mostrado en la competencia.

Ivonne Montero rechaza que se victimice en La Granja VIP

Uno de los señalamientos que mencionó fue el de Mario “Mono” Osuna, quien le dijo en La Asamblea de la semana pasada que ella se victimiza. Al recordar ese comentario, Montero cuestionó qué situaciones podían justificar esa descripción: “¿En qué me victimizo? ¿En qué momento me he hecho yo la víctima aquí?”.

La granjera sostuvo que, incluso en momentos en los que consideró haber recibido un mal trato, no había recurrido al llanto ni se había presentado como víctima. “Nunca, nunca lloré, nunca me victimicé, jamás”, afirmó al explicar su postura sobre lo que otros participantes dicen de ella.

También negó haberse quejado de trabajar. “¿En qué momento me he quejado de trabajar?”, preguntó antes de expresar su principal desacuerdo con esas versiones: “Se están armando un personaje que no existe. Me están armando a mí una narrativa que yo no estoy dando”.

¿Qué promesa de Niurka Marcos recordó Ivonne Montero?

En otro momento de la charla, Ivonne habló de su relación con Niurka Marcos y expresó que, desde su perspectiva, no es “santo de su devoción”. Después recordó una conversación que, según relató, tuvieron al llegar a La Granja.

Montero aseguró que su compañera le había hecho una promesa: “Te prometo que nunca te voy a tirar”. En su relato, agregó que Niurka mencionó a su público y su condición de mamá al explicarle ese compromiso. Esas promesas parecen haber quedado en el pasado, porque en varias conversaciones con Manelyk González, la cubana coordinó la nominación de Ivonne Montero.