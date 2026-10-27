Ivonne Montero rechaza a Fernando Lozada en La Granja VIP y aclara una MENTIRA sobre sus lealtades

Con todo y los consejos que le dio Azalia para hacerla dudar, parece que Ivonne Montero tiene más que claro que quiere seguir en el equipo de Niurka en La Granja VIP. Así que rechazó completamente las insinuaciones que le habría hecho Fernando Lozada acerca de que al igual que él, ya está haciendo un juego individual, pues considera que no porque se lleve bien con él significa que va a dejar a un lado las alianzas que ha hecho en la temporada.

Así lo aclaró durante un momento a solas en las cámaras, en donde le pidió a sus seguidores que analizaran esta situación. Todo porque le habría confundido mucho que Fer tenga esta percepción de ella, cuando desde su perspectiva, siempre se ha mostrado leal con los "Disfuncionales" y nunca ha dado señales de que esté pensando traicionarlos como él piensa.

"Fernando dijo que está viendo que yo dentro de poco tiempo ya voy a estar fuera de mi equipo. Que ya se dio cuenta de que yo estoy haciendo una estrategia independiente del grupo y la verdad es que no. No he hecho nada de eso, que me lleve bien con él o con los otros, no significa que esté con la idea de separarme del equipo", aclaró la actriz.

¿Ivonne Montero sigue confiando en su equipo?

Otro punto que la Granjera no quiso dejar pasar, fue sobra la desconfianza que empezó a tener con sus aliados, pues llegó a sentir que querían dejarla fuera de la competencia y hasta Azalia le hizo comentarios al respecto que la dejaron aun más insegura. Sin embargo, Ivonne Montero aseguró que confía plenamente en el equipo con Niurka y que poco a poco se le fue quitando la idea de que la excluían intencionalmente.

"Creo que ahorita ya se estabilizó esa sensación que tenía de que me estaban haciendo a un lado y seguimos unidos. Esta semana creo que va a estar más complicada para nosotros porque tenemos a Bebeshita de Capataz y ella es del otro equipo. Tenemos que ver cómo se desarrollan las dinámicas, mientras seguiré tranquila, me siento contenta y la voy librando, aunque sé que eso en cualquier momento puede cambiar", concluyó Ivonne sobre este tema, que se intensificó cuando dos de sus supuestos cómplices votaron por ella durante la Asamblea de La Granja VIP.