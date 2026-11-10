Los Disfuncionales especulan sobre un posible romance entre Julio Camejo y Manelyk González en La Granja VIP: “Miraditas hay”

Los acercamientos entre Julio Camejo y Manelyk González dieron de qué hablar entre Los Disfuncionales en La Granja VIP. Durante una conversación con el actor, Kevyn Contreras “Bicolor”, Ivonne Montero y Rafael Mercadante compartieron las situaciones que, desde su perspectiva, podrían apuntar a un romance entre ambos.

Todo comenzó cuando Bicolor comentó que su romance con Daniela Alexis “Bebeshita” quedaría en el olvido y señaló a Julio, lo que provocó las risas de sus compañeros. “A mí no me embarre”, respondió Camejo, mientras Ivonne puso nombres a la insinuación: “Mane y Julio. Y la tensión se disipa”.

“¿Ah, conmigo? No creo”, contestó el actor. Sin embargo, Rafael insistió en preguntarle si no estaba imaginando una historia con la granjera. La respuesta de su compañero fue directa: “Es que no hay una película. Ustedes están inventando una película”. Bicolor siguió la broma y aseguró: “Ya vi como siete escenas”.

¿Qué dijeron Los Disfuncionales sobre Julio Camejo y Manelyk González en La Granja VIP?

Ante los comentarios, Julio pidió que le dijeran qué habían notado. Mercadante recordó una ocasión en la que, según relató, el actor se había acostado junto a Mane en su cama. Camejo cuestionó cuándo había sucedido y después señaló que estaban hablando de un momento de las primeras semanas de convivencia.

Rafael sostuvo que sus observaciones también correspondían a acercamientos recientes y mencionó las miradas entre ambos. Además, recordó que Julio y Manelyk se habían besado, algo que el actor confirmó durante la charla.

Aquel beso ocurrió durante una fiesta, como parte de un juego de verdad o reto. Bicolor le propuso a Camejo besar a Mane y acordaron que el intercambio duraría cinco segundos. Ambos cumplieron la consigna frente a sus compañeros.

Julio Camejo reconoce que hay “miraditas” con Manelyk González

Cuando le preguntaron qué había observado, Ivonne Montero coincidió parcialmente con sus compañeros: “Yo sí vi, sí vi. He visto miraditas así, más de ella”.

Julio reconoció ese punto, aunque no confirmó un romance: “Sí, miraditas hay. Eso no te voy a decir que no, pero de ahí a que…”. Antes de que desarrollara su respuesta, la actriz intervino: “Pues así se empieza. Con miraditas”.