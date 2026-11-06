Durante La Traición de la Semana 9, Daniela “Bebeshita” tuvo la importante tarea de escoger al Granjero o Granjera que iba a traicionar, un poder que obtuvo después de su gran victoria al ganar La Salvación, logrando salir de la Tabla de Nominados. Finalmente, en la lista FINAL de Nominados de La Granja VIP queda Mario “Mono” Osuna, Natalia Alcocer, Ivonne Montero, Kevyn “Bicolor” Contreras y Fernando Lozada; quienes el domingo están en riesgo total de eliminación, por lo que los votos del publico serán necesarios para obtener su permanencia.

¿Por qué Mario “Mono” Osuna fue fijado a la Tabla de Nominados?

El martes en La Granja VIP, Mario “Mono” Osuna recibió una sanción al gritarle a Tlacoyo, acción que recibió una mala aceptación, por lo que fue castigado al ser posicionado en la Tabla de Nominados en la semana 9.

Sin embargo, el miércoles después de La Asamblea, Natalia Alcocer tuvo el poder de fijar a uno de los Granjeros a la lista final de nominados, por lo que decidió escoger al Granjero, haciendo que estuviera en riesgo total de eliminación, sin posibilidad de salvarse en ninguna de las dinámicas del reality.

¿Cómo puedo salvar a mi Granjero Favorito?

Ahora los votos serán clave para los Granjeros que están en la lista FINAL de nominados de la semana 9 después de La Traición, ya que con ellos podrían obtener su permanencia en el reality. Una de las opciones que puedes hacer es dando click AQUÍ, te llevará al portal oficial en el que puedes escoger a tu Granjero favorito.

Si ya tienes descargada la aplicación de TV Azteca en Vivo, entonces entra a la alternativa de “¡Vota por tu Granjero Favorito!“, en el que igualmente llegaras al portal oficial. Tendrás un total de 10 votos, ya sea que todos los uses en un solo Granjero o en varios.

Es posible obtener más votos, para ello debes iniciar sesión en el portal, en automático te dará más oportunidades de votar. No dejes pasar la oportunidad en La Granja VIP.