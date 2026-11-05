Este Granjero quedó nominado, pero ganó el beneficio de “El Más Gallito” en La Granja VIP

Este miércoles de Asamblea volvieron los fuertes enfrentamientos entre los Granjeros. Cada uno nombró a quien quiere que abandone La Granja VIP el próximo domingo y en esta ocasión Ivonne Montero destacó y fue elegida como “El Más Gallito” de la semana.

La actriz nominó a Fernando Lozada. La razón que dio es que, aseguró, el conductor está mostrando dos caras, porque por un lado es un hombre educado que no rompe reglas y de pronto comenzó a fallar. Incluso, le dijo que intentó acercarse a él para platicar, pero luego entendió que no tenían tanto en común.

También acusó a Fernando de no dejarla trabajar con los animales y mostrar incomodidad cuando ella quiere hacer alguna labor que, previamente, ya consultó con la producción.

Toda la resistencia se fue contra Ivonne Montero

Cabe decir que Ivonne Montero fue confrontativa no solo al nominar a Fernando Lozada, sino cuando todo el equipo de la resistencia la nominó.

Manelyk González fue una de las más directas cuando nominó a Ivonne Montero. Le dijo que no tenía nada que decirle porque no la provoca a diferencia de otros participantes. La reina de los realities también le dijo: “no sé si no sabías, yo creo que sí pero te haces como mensita, es que ni siquiera eres parte de los disfuncionales, no te toman en cuenta, en sus estrategias ni siquiera te meten, estás a la deriva”.

Mane continuó y le dijo que es innecesaria en La Granja VIP. La actriz reaccionó molesta y lo primero que le replicó fue: “a ti quién te dijo que te tengo que rendir cuentas de las cosas que hago, que tengo que platicar contigo para ser alguien La Granja, yo sé mi juego”.

La actriz dijo que no tenía por qué convencer a nadie y que siempre ha mostrado su verdadera personalidad.

La Bebeshita también la nominó y le dijo que si bien le cae muy bien, siente que está en su mundo y no siempre termina sus tareas. Añadió que no convive con los demás y que busca hacerse la víctima.

La Bebeshita nominó a Ivonne Montero La Bebeshita nominó a Ivonne Montero

Montero le replicó que si no habla con alguno de los Granjeros es porque no tienen tema de conversación en común y que no tiene ningún interés en hablar sobre su vida sexual, “yo cuido mi cuerpo, mi energía, no entro en esas charlas. Yo prefiero tirarme cuatro horas a platicar de mis historias con el público”.

Esto ganó Ivonne Montero al ser nombrada como “El Más Gallito”.

Para haber sido seleccionada por el público como “El Más Gallito” de la semana, Ivonne Montero, obtuvo dos importantes beneficios: