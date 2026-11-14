Julio Camejo y Manelyk González se muestran juntos en la fiesta del viernes y Kunno bromea: “Lo que hace estar encerrado dos meses”

Julio Camejo y Manelyk González compartieron asiento y una conversación muy de cerca durante la fiesta del viernes en La Granja VIP. El momento llamó la atención de Kunno y Rafael Mercadante, quienes intercambiaron bromas mientras sus compañeros seguían juntos en el sofá.

Kunno recuerda su promesa al ver juntos a Julio Camejo y Manelyk González

Durante la celebración, el actor permaneció sentado junto a Mane, con una mano cerca de ella. La granjera, por su parte, le tocó la pierna en algunos momentos y se acercó para conversar con él. Al observarlos, Kunno hizo una referencia a la propuesta que le había presentado a su compañero durante La Gala.

“Kristal, mi trabajo está hecho”, expresó en alusión a Kristal Silva, quien había presenciado su ofrecimiento de ayudar a Camejo a acercarse a Manelyk. La promesa formó parte de la negociación para que Julio no lo eligiera en La Traición. Finalmente, el actor dejó fuera de su elección a Kunno: sacó a Kevyn Contreras, “Bicolor”, de la tabla de nominados y colocó en su lugar a Mario Osuna, “Mono”.

Al escuchar el comentario durante la fiesta, González preguntó: “¿De qué?”. Su amigo respondió sin explicarle el ofrecimiento: “Un trabajito para Kristal”. Mientras tanto, ella continuó junto a Julio y le mostró cómo tomar fotografías con el celular.

Fue entonces cuando Kunno añadió: “Lo que hace estar encerrado dos meses”. Mane seguía sin entender la referencia, mientras Mercadante se sumaba al intercambio con otra broma: “Es cuando el manicomio se vuelve de verdad”. El creador de contenido cerró su intervención con una frase que mantuvo el tono de la charla: “Yo observo, miro, pero no juzgo. Yo me quedo con tlacoyo”.

Los acercamientos entre Julio Camejo y Manelyk González en La Granja VIP

La cercanía de esa noche tiene antecedentes dentro de la competencia. Durante una fiesta anterior, Julio y Manelyk compartieron un beso de cinco segundos como parte de un juego de verdad o reto. Bicolor fue quien propuso la consigna y ambos la cumplieron frente a sus compañeros.

Posteriormente, Los Disfuncionales comentaron con el actor la posibilidad de que existiera un romance. Mercadante mencionó acercamientos que había observado e Ivonne Montero señaló que había notado miradas entre los dos. Camejo rechazó que sus compañeros dieran por hecha una historia amorosa, aunque reconoció: “Sí, miraditas hay”.