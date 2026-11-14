Julio Camejo elogia a Kunno en La Granja VIP: “Empezaste a recuperar esa esencia maravillosa que tienes”

Julio Camejo dedicó palabras de reconocimiento a Guillermo Kunno Olivo Pérez, durante una negociación de La Traición en La Granja VIP. Después de escuchar lo que su compañero estaba dispuesto a ofrecerle para evitar que lo enviara a la tabla de nominados, el actor destacó las cualidades que, desde su perspectiva, había vuelto a mostrar durante la convivencia.

¿Qué le dijo Julio Camejo a Kunno en La Granja VIP?

La conversación formó parte de una dinámica conducida por Kristal Silva, quien dio a Kunno un minuto y medio para intentar convencer a Julio de dejarlo fuera de su decisión. El actor tenía ese poder después de ganar La Salvación de la semana 10, disputada el jueves 12 de noviembre. Su victoria le permitió abandonar la tabla de nominados y obtener la posibilidad de sacar a otro compañero para colocar a alguien en su lugar.

Durante el encuentro, el creador de contenido propuso ayudar a Julio Camejo a conquistar a Manelyk Gónzalez y también habló de su desempeño en las labores de la Granja. Aunque señaló que podía ofrecer trabajo, sostuvo que Camejo ya había tenido oportunidad de comprobar lo que era capaz de hacer: “Julio es testigo de que sé trabajar, de que me puedo transformar”.

Al responder, el granjero explicó que su valoración iba más allá de los ofrecimientos que acababa de escuchar. “Lo que me estás ofreciendo es maravilloso”, comenzó, antes de compartir cómo veía a su compañero en ese punto de la competencia.

“Te estás transformando en esa persona bella, en ese corazón en el cual yo creí en esas tres primeras semanas”, expresó. Después, precisó que, a su juicio, Kunno se había alejado por un tiempo de esas cualidades y manifestó: “Lo abandonaste por un momento, pero después empezaste a recuperar esa esencia maravillosa que tienes”.



