Fuerte cruce entre Ivonne Montero y Rafael Mercadante en La Granja VIP: “A mí me respetas”

Ivonne Montero y Rafael Mercadante protagonizaron un fuerte intercambio en La Granja VIP al dar versiones distintas sobre los acuerdos de su grupo. El conductor acusó a su compañera de victimizarse, mientras que la actriz le pidió que cuidara la manera de dirigirse a ella y explicó por qué había cuestionado las propuestas de sus aliados.

¿Qué pasó entre Ivonne Montero y Rafael Mercadante en La Granja VIP?

Mercadante comenzó recordando una conversación del viernes anterior en la que, según relató, se había planteado unir al equipo para ir por los Peones. Aseguró que Montero respondió que necesitaba pensarlo porque no sabía si todavía formaba parte del grupo. Después, sostuvo, Niurka Marcos se ofreció para integrar una tabla de nominados que tuviera fuerza dentro de la competencia.

De acuerdo con Rafael, posteriormente le comunicaron a Ivonne que no le echarían tierra y que votarían por Niurka, para que ella tuviera una oportunidad de competir. A partir de ese recuento, lanzó su señalamiento: “Ella olvida todo eso y ahora se está victimizando”.

Cuando la actriz intentó responder, el conductor insistió: “Ya hablaste, ya hablaste”. Montero le marcó un límite: “No me hables así, para empezar”. Desde la conducción intervinieron para pedirle que permitiera terminar a su compañero antes de darle su turno de réplica.

Rafa también afirmó que habían respetado el acuerdo de no echarle tierra. En esta dinámica, los granjeros buscan bloquear a un nominado para impedirle participar en La Salvación, por lo que esa decisión influye en sus posibilidades de salir de riesgo.

Ivonne Montero explica por qué cuestionó los acuerdos del grupo

Al tomar la palabra, Ivonne confirmó que inicialmente había pedido tiempo para decidir, pero explicó cuál había sido su motivo: “En esas ocasiones me he sentido fuera del equipo”. Según su versión, después Julio Camejo le preguntó si podían ir por Daniela Alexis “Bebeshita” y Mario “Mono” Osuna, propuesta que aceptó.

“Y me uní nuevamente. Eso fue así, no fue de otra manera”, sostuvo. La diferencia, explicó, surgió cuando ya estaba aceptando participar en un disparejo y Camejo planteó incluir a Niurka. Para la actriz, aquello representaba un cambio respecto de lo que habían hablado.

Montero reconoció que entonces les dijo que mejor se fueran “a la Burger”, expresión que Mercadante había mencionado durante su intervención. Sin embargo, defendió su relato: “Yo no tengo por qué mentir. Yo digo las cosas como son”. Finalmente, aseguró que no tenía problema con estar en la tabla de nominados y expresó: “Yo estoy tranquila con todo lo que he hecho”.