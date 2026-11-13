¿Se desintegran los equipos? El viernes de Traición puso en juego las alianzas tanto entre Disfuncionales como en la Resistencia

La final de La Granja VIP cada vez está más cerca y los equipos se están poniendo a prueba. Durante la Gala del viernes de Traición tanto los Disfuncionales como la Resistencia tuvieron problemas y todo indica que las alianzas se están acabando.

Lo primero que sucedió es que Julio Camejo contaba con el poder de la Traición, es decir, tenía la posibilidad de elegir a quién sacar de la Tabla de Nominados en donde solo había personas de su equipo.

En ese momento Ivonne Montero acusó a sus compañeros de no haberla tomado en cuenta para negociar su salvación. De inmediato los ánimos se salieron de control. Rafael Mercadante aseguró que lo que en verdad sucedió es que cuando invitaron a la actriz a hablar al respecto ella no quiso acercarse por no tener contacto con Niurka.

Ambos Granjeros se hicieron de palabras, incluso, en algún punto Ivonne le advirtió a Rafael que no le hablara de esa manera y la respetara.

Más adelante, Julio decidió que no sacaría a la actriz de entre los nominados y la tachó de mentirosa.

Luego de la Gala, Julio, Rafael y Kevyn se mostraron molestos por lo que Ivonne dijo y aseguraron que tergiversó los hechos con la intención de parecer una víctima.

También la Resistencia enfrenta problemas

Los Disfuncionales no fueron los únicos que enfrentaron un duro viernes de Traición. La Resistencia también se puso a prueba.

Resistencia

Lo que sucedió es que el pajarito Copetes determinó que se llevaría a cabo una traición doble. Eso significó que Mario Mono Osuna, el traicionado por Julio Camejo, también tuvo que elegir a alguien para subirlo a la Tabla de Nominados. Podía escoger entre Kunno y la Bebeshita y optó por esta última.

Luego se descubrió que Kunno contaba con el poder de la herradura gracias al cual podía quitar a alguien del riesgo y eligió a Mono.

La Bebeshita se sintió traicionada por su equipo y se aisló de todos para no tener que enfrentarse a la Resistencia quienes se justificaron diciendo que cada vez hay menos opciones y que de haber quedado Mono en riesgo, ella se hubiera mostrado feliz.