Kunno espera que Bebeshita lo perdone en La Granja VIP: “Es una decisión que yo tuve que tomar sobre el juego”

Guillermo Kunno Olivo Pérez expresó que espera que Daniela Alexis “Bebeshita” lo perdone después de que eligió salvar a Mario “Mono” Osuna y dejarla en la tabla de nominados de La Granja VIP. Al conversar con el exfutbolista, el creador de contenido defendió su elección y también habló de los reclamos que, según contó, ha recibido de su compañera.

¿Qué dijo Kunno de Bebeshita después de no salvarla en La Granja VIP?

“Pues yo espero”, respondió Kunno cuando durante la charla se planteó que a Daniela se le pasaría lo ocurrido. Su comentario llegó después de La Traición del viernes 13 de noviembre, en la que utilizó el Poder de la Herradura para retirar a Mono de la nominación, aunque también tenía la posibilidad de beneficiar a Bebeshita.

“Es una decisión que yo tuve que tomar sobre el juego. ¿Me explico?”, comentó el influencer. La elección se produjo después de varios movimientos: Julio Camejo salvó a Kevyn Contreras “Bicolor” y nominó a Osuna; después, la Traición Doble permitió que Mario enviara a Daniela a la tabla. Con ambos compañeros en riesgo, Guillermo decidió sacar al exfutbolista.

Kunno explica por qué salvó a Mono y no a Bebeshita en La Granja VIP

Kunno explicó que su decisión de salvar a Mario “Mono” Osuna estuvo relacionada con el papel que le reconoce dentro de La Resistencia. En otra conversación con Manelyk Gónzalez, señaló que considera al exfutbolista el líder del equipo y destacó que los protege. En cambio, cuestionó que Daniela Alexis “Bebeshita” pase tiempo con Kevyn Contreras “Bicolor” y sostuvo que lo elige por encima de sus aliados.

La conversación con Osuna también lo llevó a mencionar los reclamos que, según contó, Bebeshita le hace durante la convivencia. “Cada tercer día me dice que estoy en su contra, que la ignoro, que no la trato bien y yo todo el día ahí pegado”, aseguró.

Guillermo sostuvo que él y sus compañeros han buscado hablar directamente con ella, pero considera que Daniela recibe algunas de sus observaciones como ataques. “Lo único que hemos hecho es ser directos con ella”, señaló antes de explicar que ese tipo de conversaciones también ocurre con los demás integrantes del grupo.