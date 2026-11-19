Julio Camejo reconoció frente a la cámara que se equivocó en la dinámica que llevó a Kevyn “Bicolor” Contreras al Duelo de Nominación de La Granja VIP. El Capataz repasó lo ocurrido y sostuvo que, aun si hubiera tomado otra decisión, su compañero habría terminado en la tabla de nominados. “Dicen que todo lo que sucede conviene”, comentó al hablar de lo que todavía podía pasar en el juego.

¿Qué dijo Julio Camejo sobre su error con Kevyn Bicolor en La Granja VIP?

Durante la semana 11, Niurka Marcos, Manelyk González y Kunno integraron el Consejo de Peones y los tres escribieron el nombre de Kevyn. Camejo anunció que Bicolor iría a El Duelo, mientras que Adal Ramones reveló que el público había elegido a Niurka. Ella ganó el enfrentamiento del 17 de noviembre y el comediante se convirtió en el segundo nominado de la semana.

La decisión también se discutió entre los granjeros. Daniela Alexis Barceló Trillo, “Bebeshita”, recordó que, en la explicación que escuchó de Adal, el Consejo proponía y El Capataz podía elegir a otra persona. Julio contó que él había entendido que debía quemar dos de los tres papeles y quedarse con el tercero. Durante esa plática admitió que quizá había entendido algo distinto.

Frente a la cámara, el actor planteó otro escenario. A su juicio, Kevyn habría quedado nominado de todos modos porque Bebeshita habría jugado a favor de su equipo y lo habría elegido a él. Camejo habló de esa posibilidad como parte de su lectura del juego y aclaró cómo quería que se entendiera su comentario. “Ojo, no me estoy justificando”, dijo.

Julio también puso su atención en el Juego de Salvación. En ese momento, aún esperaba que al día siguiente pudieran competir y dijo que una victoria sería “un alivio para los Disparejos”. Consideró que ganar ayudaría a remediar en parte el error que acababa de reconocer.