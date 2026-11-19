Ivonne Montero esperó hasta el último momento de La Asamblea de La Granja VIP para decidir cómo usar sus votos. Frente a la cámara, la actriz contó que al principio quería acomodar los puntos para salvarse, pero cambió de plan cuando vio que los números ya no le alcanzaban. Su nuevo objetivo era conseguir el título de “El Más Gallito”.

Así fue la estrategia de Ivonne Montero en La Asamblea de La Granja VIP

En La Asamblea del 18 de noviembre, Montero le dio dos votos a Kunno y uno a Niurka Marcos. Aunque empezó por el creador de contenido, parte de lo que había preparado iba dirigido a Niurka. La actriz explicó que repartió su intervención entre dos cara a cara para tener tiempo de exponer sus argumentos. En la gala anterior, recordó, no había podido terminar de hablar cuando se dirigió a Marcos.

“Yo ya tenía todo mi speech armado, pero lo tuve que dividir”, contó Ivonne. Esperaba que Kunno captara la indirecta en el momento, aunque no le había adelantado su plan porque todavía estaba decidiendo qué hacer con sus puntos. Para explicar cómo pensaba hacer llegar su mensaje, recurrió a un dicho: “Te digo Juanito para que me escuches Pedrito”. El granjero entendió la intención más tarde, cuando ella se la explicó.

Montero también contó que pensó guardar el resto de su intervención para otra ocasión. Cambió de decisión cuando, de acuerdo con su relato, Niurka la llamó cobarde por no hablarle de frente. Entonces la invitó a acercarse y terminó de exponerle lo que había preparado. Al repasar ese momento, Ivonne dijo que quería plantear una reflexión sobre lo que ocurre en los realities y sostuvo que su intención era defenderse. “No me gusta atacar”, afirmó.

¿Qué ganó Ivonne Montero con el título de “El Más Gallito”?

El público eligió a Ivonne Montero como “El Más Gallito” por tercera vez. Con ese resultado, la actriz obtuvo un pase directo a la competencia para convertirse en El Capataz y un premio especial que se daría a conocer el domingo. Tras La Asamblea, también quedó entre los cinco granjeros de la tabla de nominados de la semana 11.