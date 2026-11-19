Daniela Alexis Barceló Trillo, “Bebeshita”, volvió a cuestionar la explicación de Julio Camejo sobre su decisión de enviar a Kevyn “Bicolor” Contreras al Duelo de Nominación de La Granja VIP. En una plática con Mario “Mono” Osuna y Manelyk González, la granjera puso en duda que el Capataz realmente hubiera entendido mal las indicaciones del Gallito.

¿Qué instrucción dijo haber entendido Julio Camejo?

El martes 17 de noviembre, Niurka Marcos, Manelyk González y Kunno, integrantes del Consejo de Peones, escribieron el nombre de Kevyn en sus respectivos sobres. Camejo anunció que el comediante iría a El Duelo y Adal Ramones dio a conocer que el público había elegido a Niurka como su rival. Marcos ganó la prueba y Bicolor quedó como segundo nominado de la semana 11, junto a Mono Osuna.

Al hablar con Julio sobre lo ocurrido, Kevyn le preguntó si podía elegir a otro granjero, aunque los tres sobres llevaban su nombre. Bebeshita recordó que Adal había presentado al Consejo como un grupo que entregaba recomendaciones y que la última palabra era del Capataz. Ivonne Montero coincidió con lo que recordaba Daniela.

Camejo explicó que había entendido que debía quemar dos de los tres papeles y quedarse con el tercero. Durante la charla, admitió que quizá había interpretado la indicación de otra manera.

Bebeshita cuestiona a Julio Camejo y Mono plantea que salve a Kevyn

En otra plática, Mono Osuna se preguntó por qué Julio Camejo estaba tan estresado si, como Capataz de la semana, podía sacar a Kevyn Bicolor de la tabla de nominados. “¿O está fingiendo? Yo siento que está fingiendo”, respondió Bebeshita. Cuando Manelyk le preguntó a qué se refería, Daniela imitó la forma en que, a su juicio, el actor se mostraba preocupado y se reprochaba lo ocurrido.

Su sospecha apuntaba a si Julio realmente se había equivocado al interpretar la instrucción. Mono planteó que quizá Camejo buscaba dar a entender que ya había corregido su error. La granjera también opinó que Julio se estaba apartando del grupo y hacía que Kevyn se fuera con él.