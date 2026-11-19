Antes de La Asamblea del 18 de noviembre, Julio Camejo le contó a Kevyn “Bicolor” Contreras que se siente traicionado por Niurka Marcos. Al hablar de lo que ha pasado entre ellos en La Granja VIP, el actor recordó la confianza que le tenía a Niurka desde mucho antes de que fueran rivales en el reality.

¿Cómo era la amistad de Julio Camejo y Niurka Marcos antes de La Granja VIP?

Una de las primeras anécdotas que Julio compartió en el reality fue una plática de años atrás. En el granero, les contó a Fernando Lozada y Pascal Nadaud que Niurka le había explicado cómo distinguía su vida familiar del personaje que mostraba en televisión. Ella le dijo que ese trabajo le permitía mantener a sus tres hijos. Camejo recordó aquella conversación como una lección que le había dejado su amiga.

El actor también habló del vínculo en septiembre, cuando le explicó a Natalia Alcocer por qué se resistía a nominar a la granjera. Recordó que Niurka lo había acompañado en un momento importante para su familia y aseguró que, incluso si ella votaba en su contra, él no la pondría en la tabla de nominados. En la tercera Asamblea, Marcos sí lo nominó y defendió su decisión como parte de su estrategia. Julio le dijo entonces que el programa no cambiaría el cariño que le tenía.

¿Qué le contó Julio Camejo a Kevyn Bicolor antes de La Asamblea?

En su plática con Bicolor, Julio recordó el abrazo que Niurka le dio cuando nació uno de sus hijos. Le explicó que le costaba entender cómo la misma persona que lo acompañó en ese momento había tomado decisiones que él vivió como una traición. En esa conversación, Camejo señaló que se había sentido traicionado por ella en tres ocasiones a lo largo de la competencia.

Niurka, por su parte, ya había cuestionado que la llamaran traidora. “¿Qué traición de qué?”, preguntó al hablar de lo sucedido en el juego. Antes de la votación también dijo que sospechaba que Julio y Kevyn podrían votar en su contra. Esa noche, en La Asamblea del 18 de noviembre, Camejo le dio dos puntos a Niurka, quien terminó entre los nominados de la semana.