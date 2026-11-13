Bebeshita rechaza ir a Peones con Kevyn Bicolor y le pone una condición: “Pórtate bien hasta el domingo”

Daniela Alexis “Bebeshita” contó que rechazó una propuesta de Kevyn Contreras “Bicolor” para ir juntos a Peones en La Granja VIP. Al recordar la conversación, la granjera explicó que decidió mantenerse firme y ponerle una condición antes de aceptar su invitación.

¿Qué condición le puso Bebeshita a Kevyn Bicolor en La Granja VIP?

Durante la charla, la creadora de contenido relató que Bicolor le había planteado acompañarlo a Peones. Sin embargo, ella le respondió que no y explicó su postura con una frase que repitió al compartir lo ocurrido: “Porque yo tengo que ser fuerte”.

Después reprodujo el intercambio que, según su versión, sostuvo con el comediante. “Me dijo: ‘Vamos a Peones’. Y yo: ‘No, pórtate bien hasta el domingo’”, contó.

La participante también expresó sus dudas sobre que Contreras pudiera cumplir con lo que le había pedido. “Yo no creo que él hasta el domingo se porte bien”, señaló.

Para explicar su opinión, Daniela recurrió a una descripción del granjero: “Porque Kevyn es un bandido, todos sabemos, ¿verdad?, que es muy bandido”.

¿Qué ha pasado entre Bebeshita y Kevyn Contreras?

Uno de los últimos desacuerdos entre ambos surgió el 8 de noviembre después de que Bebeshita desarmara los instrumentos musicales que Kevyn había improvisado con cubetas. El comediante respondió mojando la cama de la granjera en el área de Peones, lo que provocó reclamos de su parte. Daniela consideró que su reacción había sido excesiva y, al hablar con sus compañeros, expresó que él confiaba en que ella le permitiría ese tipo de acciones por el cariño que le tenía.

Antes de ese episodio, Bicolor también le había echado tierra durante La Salvación del 5 de noviembre. Al hacerlo, le dijo que había intentado conversar con ella, pero que no lo escuchaba, y manifestó su confianza en que no sería eliminada. Después, Bebeshita habló de esa decisión con Fernando Lozada y expresó su decepción con una frase: “Cada día me decepciona más”.