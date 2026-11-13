Kevyn Bicolor cuenta su historia más vergonzosa en La Granja VIP: “Muy fuerte”

Kevyn “Bicolor” Contreras compartió una experiencia que describió como vergonzosa durante una dinámica en La Granja VIP. El comediante regiomontano, quien forma parte de la segunda temporada del programa, dudó antes de responder y advirtió que cambiaría algunos datos para contar su historia.

¿Qué historia contó Kevyn Bicolor durante la dinámica de La Granja VIP?

La participación comenzó cuando leyó la pregunta que le había tocado: “¿Cuál fue la primera vez que te cacharon haciendo algo que no debías? ¿Qué estabas haciendo?”. Antes de elegir una anécdota, contestó en tono de broma: “Pues todos los días me cachan. De hecho, todos los días me porto mal”.

Al pensar en una experiencia para compartir, Bicolor adelantó que tenía una, aunque no estaba seguro de contarla. “Voy a cambiar tiempos, espacios, personajes, porque sí es muy fuerte”, explicó.

En el relato contó que estaba con una joven en una reunión con los familiares de ella. Según su versión, ambos se aburrieron y subieron a otra parte del lugar para tener relaciones. Los demás comenzaron a buscarlos y, al no encontrarlos, revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad.

“Y dijeron: ‘Oye, ¿dónde andan estos cabrones?’. Y empezaron a ver en la pantalla las cámaras”, recordó. Sin precisar más detalles sobre el encuentro, insistió en lo que le había dado vergüenza: “Toda la familia viendo”.

El viaje de regreso que Kevyn Bicolor recordó entre sus compañeros

La anécdota continuó cuando sus compañeros le preguntaron cómo había terminado todo. Contreras explicó que había llegado en automóvil con la joven y que el lugar quedaba muy lejos, por lo que el regreso implicaba volver a compartir el vehículo con sus familiares.

“Qué vergüenza. Todos callados, así como 40 minutos”, contó el granjero. De acuerdo con su relato, nadie hizo comentarios sobre lo sucedido durante ese tiempo.