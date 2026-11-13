Niurka habla de la FUERTE PELEA con Manelyk en La Granja VIP y justifica su reacción: “Me duele”

Niurka y Manelyk protagonizaron una de las peleas más fuertes en lo que va de La Granja VIP Segunda Temporada. Y es que a pesar de que parecía que ya tenían una tregua, una decisión estratégica las confrontó y provocó que terminaran a los gritos, lanzándose fuertes comentarios y señalamientos.

Al respecto, la llamada “mujer escándalo” se dio el tiempo para reflexionar lo que pasó y se acercó a Kunno para explicarle su lado de la historia. De acuerdo con lo que reveló, si explotó y empezó a decir ofensas, fue porque le molestó profundamente que Mane metiera a la plática a su prometido, pues considera que está fuera de lugar involucrar a la familia y personas que no tienen nada que ver con lo que pasa en el reality.

“A Mane le contesté con esa grosería que no me representa, porque habló de Bruno. Y cuando habla de Bruno, yo a veces he sentido como ganas de decirle mam*d*s y faltas de respeto de su hermano. Porque me duele que meta a la familia en las discusiones. Está mal porque yo nunca hablo de su mamá ni de su hermano. Por eso me fui por ese lado, que sé que está horrible, pero me tenía que defender”, lamentó Niurka, reiterando que esa versión no es lo que realmente quiere mostrar, solo que no pudo contenerse.

¿Qué dijo Manelyk sobre el novio de Niurka? El fuerte comentario que desató una pelea en La Granja VIP

Todas las ofensas que Niurka proclamó en contra de Manelyk, tuvieron lugar durante la dinámica de la tierra, cuando la “reina de los realities” decidió bloquearle la Salvación. Mientras discutían por esta estrategia, la vedette hizo comentarios sobre la vida íntima de su compañera.

La cosa no quedó ahí, porque ella se lo regresó insinuándole que si Bruno, su prometido, estaba con ella, era solo porque le pagaba. Dicha burla hizo que Niurka perdiera el control y se le fue con todo a Mane, mientras ella se reía y decía que por fin estaba mostrando su verdadera personalidad.