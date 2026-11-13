En una charla de almuerzo, los Granjeros de La Granja VIP contaron algunas anécdotas muy interesantes. Uno de los temas de conversación fue posibles destinos turísticos donde vacacionar y, allí, Rafael Mercadante recomendó a sus compañeros que conozcan alguna vez una isla europea que destaca por sus playas de arena negra y su clima inusual.

Se trata de Tenerife. Este destino pertenece a las Islas Canarias, un archipiélago ubicado en el océano Atlántico, frente al noroeste de África. Se trata de la isla más extensa de Canarias y reúne paisajes donde conviven montañas, barrancos, vegetación y costas volcánicas. Una combinación que permite disfrutar del mar y también recorrer sus espacios naturales.

¿Por qué las playas de Tenerife tienen arena negra?

El color de estos arenales está relacionado con el origen volcánico de Tenerife. De acuerdo con Turismo de Tenerife, las tonalidades de sus playas dependen de los materiales que conforman cada zona de la isla, mientras que la erosión también ha contribuido a modelar su paisaje.

El Bollullo El Bollullo es una de las playas de arena negra más emblemáticas (Turismo de Tenerife)

Las playas de arena negra son características del norte y el oeste de Tenerife. En algunas, la superficie oscura aparece rodeada de acantilados; en otras, se integra con jardines y paseos urbanos. El contraste con el agua y la espuma de las olas es uno de sus principales atractivos visuales.

Sin embargo, no todas las playas de la isla son negras. Tenerife también cuenta con arenales claros y dorados, por lo que el paisaje cambia según el punto de la costa que se visite.

¿Cuáles son las playas de arena negra más representativas de Tenerife?

El Bollullo es una de las opciones para conocer este paisaje. Ubicada en El Rincón, dentro del municipio de La Orotava, tiene unos 200 metros de longitud y se encuentra al pie de un acantilado. Su arena negra se combina con formaciones volcánicas que se adentran en el mar. El acceso final puede realizarse por un sendero escalonado y su oleaje suele ser fuerte.

Otra de las más conocidas es Playa Jardín, en Puerto de la Cruz. Forma parte de un complejo diseñado por el artista César Manrique, donde las playas se integran con jardines, cascadas y cuevas de piedra. A diferencia de los arenales más aislados, aquí hay un entorno urbano con restaurantes y diversos servicios.

También destaca La Arena, en Puerto de Santiago, dentro del municipio de Santiago del Teide. Tiene aproximadamente 140 metros de longitud, arena negra y servicios como duchas, restaurantes y alquiler de sombrillas. Uno de sus atractivos son los atardeceres con la isla de La Gomera al fondo.