La Granja VIP Segunda Temporada ha dado mucho de qué hablar en esta segunda temporada y es que los Granjeros simplemente han llegado a un punto en el que el juego y la realidad se han vuelto un tema complejo gracias a la personalidad de cada uno.

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Aunque todos quieren permanecer dentro de La Granja, no todos podrán seguir y prueba de ello es la Gala de Eliminación de esta semana, misma que nos dejará al décimo participante fuera de este reality show que poco a poco ha sacado el lado más animal de nuestros Granjeros.

¿Cómo ver la Gala de Eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada?

Si no quieres perderte ningún momento de la Gala de Eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada este próximo domingo 15 de noviembre, te compartiremos este link completamente gratis donde podrás seguir en vivo lo que sucede en el programa y donde finalmente uno de los nominados pondrá fin a su participación.

Recuerda que puedes seguir cada detalle de lo que pasa en La Granja VIP Segunda Temporada a través del sitios oficial de TV Azteca, en donde en la sección de Azteca UNO podrás ver el apartado del reality show que le ha dado la vuelta a todo México donde a semana a semana somos testigos de drama, intensidad y sobre todo, entretenimiento.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP Segunda Temporada esta semana?

A unas cuantas horas del viernes La Traición, ya hay una lista de Granjeros que podrían despedirse este próximo domingo, en donde figuran:

Ivonne

Rafa

Niurka

Kevin

¿Cómo salvar a tu Granjero nominado este domingo?

Recuerda que puedes votar por tu Granjero o Granjeros favoritos, pues tienes 10 votos libres que puedes usar a tu gusto, ya sea dándolos en su totalidad a uno o repartiendolos entre varios. Además de que puedes conseguir otros 10 votos extras de manera rápida y sencilla en el mismo sitio de votaciones.