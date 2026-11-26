Más allá de las estrategias y las nominaciones en La Granja VIP, Kevyn “Bicolor” Contreras se tomó unos minutos para expresar lo que significó conocer a Gloria Murillo durante su paso por el reality. El comediante aprovechó una conversación con la atleta para agradecerle los momentos que compartieron y reconocer la conexión que tuvieron desde el comienzo de su convivencia.

Todo surgió cuando el granjero quiso saber qué le habría dicho su compañera si hubiera decidido darle puntos durante La Asamblea. Aunque en un principio Gloria cuestionó por qué quería conocer algo que finalmente no ocurrió, terminó contándole cuáles habrían sido sus palabras.

La exparticipante de Exatlón México reconoció que habría aprovechado esa instancia para pedirle que tuviera más confianza en sí mismo y dejara de preocuparse tanto por las opiniones de quienes lo rodean.

“Te daba a lo mejor los puntos, pero para que te pusieras las pilas y despertaras y creyeras más en ti. Porque te preocupas justo por lo que dicen todos, por lo que opinan, por otras personas. Y, pues, a veces, ¿quién va a ver por ti?”, expresó Murillo.

Kevyn Bicolor agradece a Gloria Murillo por su llegada a La Granja VIP

Cuando Gloria le preguntó por qué le habría gustado escuchar esas palabras durante la nominación, el comediante explicó que consideraba que era la única oportunidad que tendrían de protagonizar un cara a cara. Sin embargo, también aprovechó la conversación para dedicarle unas palabras de agradecimiento.

“Acepto lo que me dices, pero también quiero agradecerte porque trajiste luz. Algunos le llaman juego, estrategia, pero yo le llamo vida. Trajiste luz a mi vida aquí en La Granja”, confesó Bicolor.

El granjero recordó las risas, las bromas y los juegos que compartieron desde que se conocieron. También destacó la manera en que Gloria se relacionó con él y recibió su particular sentido del humor, incluso cuando hacía algunos chistes que podrían resultar ofensivos.

Por último, Kevyn extendió su agradecimiento a Ernesto “Neto” Cázares y confesó que, incluso antes de mantener esta conversación con Murillo, ya había expresado cuánto extrañaría a ambos cuando dejaran La Granja VIP.