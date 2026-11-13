Kevyn Contreras ABANDONA las tareas de La Granja VIP por una delicada razón y pone en aprietos a Manelyk

Aunque sus compañeros siempre lo han tachado de “flojo”, Kevyn Contreras estaba decidido a hacer buen trabajo para que la evaluación de Manelyk como Capataz de La Granja VIP resultara exitosa. Sin embargo, ni sus buenas intenciones fueron suficientes esta vez, ya que por causas de fuerza mayor, dejó botadas las actividades que se le asignaron y ahora los demás tendrán que encargarse para que todo esté en orden.

Esto porque el “Bicolor” llevaba varios días teniendo molestias con una de sus muelas y, finalmente, se sometió a una curación. Y si bien no se trata de un procedimiento que ponga en riesgo su integridad física, sí es importante que siga las recomendaciones de los médicos al pie de la letra, lo que significa que no podrá hacer ningún esfuerzo y tendrá que descansar para que la recuperación sea exitosa.

¿Por qué Kevyn Contreras no podrá participar en las actividades de La Granja VIP? El incidente que cambió los planes de Manelyk

El encargado de dar aviso de esta situación, fue el Tío Pepe, que justo antes de hacerle la evaluación como Capataz, habló con Mane para decirle que el “Bicolor” necesita reposo, por lo que no podrá cumplir con los trabajos que ella le asignó al inicio de la semana. Por lo que le recomendó que buscara a otra persona para cubrir las zonas que quedarán descuidadas y hasta le sugirió que Ivonne Montero sería buena elección.

“Kevyn está siendo atendido por lo de su muela. La indicación médica será que durante unos dos días no debe estar en actividad física. Tal vez Ivonne te pueda ayudar”, sentenció el Mayoral.

Cabe recordar que esta no es la primera “baja” que tiene la Capatacia de Manelyk, ya que desde hace un par de días, también ha tenido que lidiar con Niurka y su negativa a cumplir con el rol de Peón. Esto porque dijo que ya sabía que no reconocerían su esfuerzo y por eso prefiere no desgastarse, además de que por las peleas que han tenido, quiere perjudicar su calificación y está cometiendo muchas multas para que se queden con un presupuesto bajo.