ÚLTIMA HORA: Ya tenemos a una persona NOMINADA en La Asamblea de la semana 9 en La Granja VIP

En la semana 9 tuvimos una Asamblea muy distinta a las acostumbradas, pues el número de granjeros elegibles era bastante limitado. Aun así no nos hicieron falta los momentos explosivos y tenemos a una nominada más: se trata de Kim Shantal.

Kim Shantal es la cuarta nominada de La Granja VIP, en su semana 9

En el proceso de nominación frente a frente de este miércoles 10 de diciembre, las opciones que los granjeros tenían para votar eran muy pocas: solamente estaban Kim Shantal, La Bea y César Doroteo. Esto es porque tres de los otros granjeros ya estaban nominados y Alfredo Adame tiene inmunidad, por ser El Capataz.

Al "Team Cacaraqueo" le tocó nominarse entre sí y, junto con los votos de Adame, Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori, Kim Shantal y César Doroteo quedaron en la tabla.

Sin embargo, intervino el beneficio del Huevo Dorado. Sergio, quien había ganado esta competencia horas antes, tuvo que elegir a una persona para salvar de la nominación y él escogió a Teo.

Sin embargo, Teo todavía puede quedar nominado en La Traición del viernes. Esto, sin contar que todavía hacen falta diversas sorpresas con las dinámicas del reality show.

Quiénes más están nominados al finalizar La Asamblea

El Patrón fue el primer nominado de la semana 9, pero no por una dinámica en particular sino como sanción por la fuerte pelea que tuvo con Eleazar Gómez y en la cual ejerció contacto físico.

Le siguieron Sergio Mayer Mori y Eleazar, quienes quedaron nominados el lunes y martes, respectivamente. Ambos perdieron El Duelo pero, en el caso de Eleazar, el "Team Cacaraqueo" especuló que no se esforzó para dejarse perder y después ganar La Salvación.

Ya puedes votar por tu nominado favorito para salvarlo

Desde que terminó La Asamblea, quedaron abiertas las votaciones para salvar a los nominados. Entra al sitio web oficial de La Granja VIP o la app TV Azteca En Vivo. Una vez ahí, puedes otorgar 10 votos a una sola persona o repartirlos; si contestas una breve encuesta, obtienes 10 votos extra.

Tienes la oportunidad de votar diario y el proceso sigue abierto hasta que Adal Ramones indique lo contrario, durante La Gala de Eliminación del próximo domingo (que también será la semifinal).