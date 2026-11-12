Kunno consuela a Ivonne Montero: “Ella había perdido desde que se descontroló contigo”

Guillermo Kunno Martínez ofreció palabras de apoyo a Ivonne Montero en La Granja VIP mientras conversaban sobre su enfrentamiento con Niurka Marcos. El creador de contenido respaldó la postura de la actriz y le explicó por qué, desde su perspectiva, no necesitaba responder de la misma manera que su compañera para expresarse.

¿Qué le dijo Kunno a Ivonne Montero sobre Niurka Marcos en La Granja VIP?

La conversación tuvo como antecedente el cara a cara entre ambas granjeras durante La Asamblea del miércoles 11 de noviembre. Montero pidió espacio para desarrollar sus argumentos ante las interrupciones de Marcos, mientras Adal Ramones intervino para intentar que pudiera continuar.

Al hablar con Ivonne, el influencer comenzó por reconocer su manera de afrontar aquel intercambio aunque no haya podido hablar tranquilamente por la actitud de Niurka. “Yo creo que estuviste súper bien”, le dijo, antes de compartir una idea con la que explicó su respaldo: “A veces las acciones hablan más que las palabras”.

Kunno también hizo una distinción entre expresar un argumento y elevar la voz. “Es muy diferente hablar a gritar. Ella no estaba hablando”, comentó sobre Niurka. Por su parte, la actriz defendió su propia conducta: “Yo no estaba gritando”. El granjero aclaró entonces a qué se refería con su valoración del enfrentamiento: “Ella ya había perdido desde que se descontroló contigo”.

Ivonne Montero pide que se respete su oportunidad de hablar

Además de respaldarla, Kunno planteó que cada persona tiene una manera distinta de salir de esos intercambios. “Cada quien tiene su manera de salir de eso”, expresó, antes de señalar que hay enfrentamientos en los que conviene considerar hasta dónde involucrarse.

Ivonne llevó la conversación hacia la necesidad de que se tomaran medidas por parte de la producción de La Granja Vip contra Niurka. “Pero entonces que hagan algo, que ejecuten algo”, pidió. Su respuesta estuvo acompañada de un reclamo sobre el derecho a expresarse y sobre cómo podían terminar siendo vistos quienes intentaban ejercerlo.