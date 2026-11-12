Mono Osuna cuestiona a Julio Camejo en La Granja VIP: “Es muy incongruente de su parte al principio elogiarme y ahora llamarme inútil”

Mario “Mono” Osuna cuestionó a Julio Camejo en La Granja VIP al señalar que su compañero pasó de elogiar su trayectoria como futbolista a llamarlo inútil. Durante su explicación, el granjero recordó las conversaciones que habían tenido sobre su carrera y aseguró que él nunca había descalificado las actividades profesionales del actor.

¿Por qué Mono Osuna cuestiona a Julio Camejo en La Granja VIP?

El señalamiento tiene como antecedente los comentarios de Camejo sobre la trayectoria deportiva de Osuna. El actor había dicho que su compañero únicamente se había dedicado a patear un balón.

En una conversación ante la cámara, Mono defendió los 15 años que, según explicó, dedicó al futbol profesional. También sostuvo que su postura hacia el trabajo de Julio había sido distinta: “Yo nunca he hablado de su carrera, de sus novelas, de sus shows, de que es bailarín”. Por el contrario, afirmó que le parecía positivo que hubiera podido realizar las actividades que deseaba.

Para explicar su cuestionamiento, recordó que al principio Camejo le preguntaba por sus experiencias en la selección, los clásicos y los estadios en los que había jugado. Según relató, respondía esas preguntas y recibía comentarios de reconocimiento por parte de su compañero.

Osuna añadió que Julio también le había contado que su hijo quería convertirse en futbolista profesional y había sido seleccionado por un equipo para incorporarse a fuerzas básicas. El exjugador aseguró que celebró esa noticia y compartió que a él también le gustaría que su propio hijo disfrutara ese deporte.

“Es muy incongruente de su parte al principio elogiarme y ahora llamarme inútil porque no quiero participar en una actividad donde él quiere ser protagonista”, expresó.

Mono Osuna explica por qué prefirió no discutir con Julio Camejo

El granjero vinculó su comentario con una actividad en la que les correspondió cortar carne. Según su relato, Camejo aseguró que había sido taquero desde niño, pero él decidió no entrar en una discusión.

“Yo simplemente no me iba a poner a discutir con él. No quiero ese tipo de protagonismos”, sostuvo. También mencionó que Rafael Mercadante había cruzado algunas palabras con el actor a causa de esa situación.

“A mí me gusta ser natural, me gusta ser genuino, a veces me gusta estar callado. El silencio, guardar silencio es un don”, manifestó. Después volvió a referirse a Julio: “Ese don él no lo tiene, evidentemente. Yo muchas veces sé guardar silencio”.