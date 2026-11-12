Mono Osuna y Kunno critican las reacciones de Niurka Marcos en La Asamblea: “¿No crees que esto es desgastante?”

Mario “Mono” Osuna y Guillermo Kunno Olivo Pérez, revisaron sus intervenciones frente a Niurka Marcos durante La Asamblea de La Granja VIP. En la conversación, el exfutbolista expresó que le habría gustado contestar, mientras su compañero destacó sus argumentos y le aconsejó cómo manejar las réplicas.

¿Qué dijeron Mono Osuna y Kunno sobre Niurka en La Asamblea?

La charla ocurrió después de una jornada en la que ambos otorgaron un punto a Niurka y dos a Julio Camejo. Según el recuento oficial, la votación de los granjeros dejó a Marcos y Camejo en la tabla de nominados.

Al repasar lo sucedido, Mono lamentó no haber dedicado unas palabras a Niurka al momento de otorgarle un punto. Kunno le comentó que le había ganado el coraje, pero también reconoció que había sido claro al exponer sus señalamientos de que no iba a hablar por el estado de su compañera: “Tú lo hiciste muy, muy bien. O sea, fuiste súper puntual”.

El creador de contenido utilizó su propia participación como ejemplo. Desde su perspectiva, había conseguido mantener la misma línea durante su intervención, sin recurrir a gritos ni insultos: “Yo hablaba y hablaba y hablaba, pero ni grité, ni me enojé, no dije cosas fuera de lugar, no la insulté”.

Osuna aclaró que él tampoco había insultado y explicó por qué consideraba difícil responder en esas circunstancias. “Uno siente que para que lo escuchen también tienes que hablar a su mismo tono, ¿sabes?”, expresó. A su vez, puso sobre la mesa el desgaste que, a su juicio, implicaban esos intercambios de Niurka: “¿Tú crees que lo de hoy no es desgastante?”.

Kunno aconseja a Mono Osuna sobre cómo responder en La Asamblea

Durante la conversación también mencionaron el reconocimiento de El Más Gallito, aunque ambos aclararon que sus intervenciones no estaban motivadas por conseguirlo. Mono explicó que su interés era expresarse con claridad: “Por hablar bien, por tener bases y argumentos sólidos”.

Kunno coincidió y señaló que valoraba cuando un participante destacaba por sus argumentos. Después volvió a la actuación de su compañero: consideró que había sido contundente, pero le recomendó prestar especial atención al momento de responder.

“La cuestión es que sí pasa que al momento de la réplica tienes que ser más inteligente”, sostuvo. Según su opinión, una persona enojada puede decir cosas hirientes; por eso, insistió en que también era importante decidir cómo reaccionar ante esas palabras. “Está en ti que te dejes herir o que te dejes provocar”, le dijo.