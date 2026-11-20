Este viernes TODO podría cambiar dentro de La Granja VIP Segunda Temporada, pues estaremos viviendo el Viernes de Traición, siendo este uno de los días más intensos de cara a la Gala de Eliminación, en donde como sabrás, cada semana, un Granjero se despide del programa.

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Por ello, te recomendamos ver La Granja VIP a través de la app gratuita de TV Azteca En Vivo, la cuál transmite completamente en vivo lo que sucede en el programa, pues comparte señal simultánea y así podrás seguir todo lo que sucede en este reality show que le ha dado la vuelta a todo México.

¿Cómo bajar la app de TV Azteca En Vivo para ver La Granja VIP?

Es importante que sepas que esta aplicación es completamente gratis y está disponible para celulares con sistema operativo Android y iOS, por lo que prácticamente todo mundo puede descargarla a través de la PlayStore y la AppStore.

Un gran punto a favor es que esta app es que únicamente pesa 147 MB, lo que la hace una gran alternativa para no perderte ningún momento de nuestra programación y seguir desde cualquier lugar la intensidad de La Granja VIP.

¿Quiénes son los nominados esta semana en La Granja VIP?

Esta semana todo ha dado vueltas dentro de La Granja VIP, aunque a pocas horas de la Gala del Viernes de Traición tenemos una lista casi definida con:

Kevyn

Mario “Mono” Osuna

Niurka

Kunno

Fue la noche del jueves de Salvación en la que Ivonne logró salir de la placa de nominados y así asegurar su permanencia al menos una semana más, aunque eso no es todo… Pues tiene en sus manos el poder de “La Traición”, mismo que podrá ejercer esta noche y mandar a Mane o Bebshita, a la placa y salvar a uno de los ya nominados, tomando en cuenta que Julio no puede subir debido a que es el Capataz.