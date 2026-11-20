Los ánimos en La Granja VIP se encendieron con el fuerte enfrentamiento de Julio Camejo contra Manelyk y Bebeshita, en el que se dijeron de todo y lanzaron duras críticas. Y aunque el actor primero se mostró firme en su postura al defenderse, parece que conforme pasó el tiempo le llegó el arrepentimiento por la forma en que reaccionó y se acercó a Kunno para pedirle disculpas, pero él lo rechazó y le sentenció que es con las Granjeras con las que tiene que arreglar la situación.

“A mí qué. Fue con las niñas que sí se me hizo súper feo. Todo esto, díselos a ellas, yo porque las defendí”, dijo el influencer con una actitud tajante al escuchar a Julio diciendo que todo lo que pasó, fue simplemente porque “se le calentó la cabeza”.

¿Por qué se peleó Julio Camejo con Mane y Bebeshita? Así empezó su fuerta discusión en La Granja VIP

El pleito entre del actor con las mujeres de “La Resistencia” se desató durante la dinámica de la tierra, pues no le gustó la forma en que hablaron de él ni que insinuaran que quiere “robarse” la personalidad de Kevyn Contreras. Así que para responder a estos dardos, Julio Camejo arremetió en contra de Manelyk y Bebeshita tachándolas de “corrientes” por su forma de ser.

Y es que según apuntó, prefiere que se diga cualquier cosa de él antes que basar su contenido en pláticas íntimas, tal como asegura, hacen las Granjeras al pasarse todo el tiempo hablando de ese tipo de temas. Estos señalamientos provocaron que todo el ambiente en La Granja VIP se inundara de tensión y, como era de esperarse, los involucrados quedaron muy molestos por el enfrentamiento que protagonizaron en vivo.

¿Mane piensa perdonar a Julio Camejo? Esto le dijo a Kunno en La Granja VIP

Luego de la charla que tuvo con el cubano, Kunno se dirigió al Granero y le contó a Manelyk lo que pasó, reiterándole que él pidió que las disculpas se las hagan a ellas. Por su parte, Mane mencionó que es muy claro que Julio Camejo no quiere redimirse realmente y no cree que vaya a acercarse para aclarar lo ocurrido en La Granja VIP Segunda Temporada.