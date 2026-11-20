El público de La Granja VIP tiene una nueva oportunidad de demostrar quién quiere que continúe en la competencia y supere la semana 11 así como un triste desenlace donde su Granjero favorito se convierta en el eliminado. En la tabla de nominados hay cuatro participantes que se encuentran en riesgo de dejar La Granja VIP por eso el público aún puede votar.

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Si ya tienes elegido a tu Granjero favorito, no esperes hasta el último momento para participar. Aquí te compartimos cómo ingresar directamente a las votaciones, cómo ayudarlo con tu voto y cómo obtener más puntos para que sume la mayoría y se quede una semana más en el reality.

¿Cuál es el link rápido para salvar a mi granjero favorito de La Granja VIP Segunda Temporada?

Para poder salvar a uno de los Granjeros que están en riesgo de ser eliminado es muy sencillo ya que solo necesitas emitir tu votación la cual es completamente gratuita, fácil y sencilla solo necesitas ingresar al siguiente link VOTACIONES AQUÍ, identificar el nombre del Granjero nominado y otorgarle tu votación, recuerda que los puntos son a favor, entre más caumule más probabilidad tiene de salvarse. Asimismo puedes ingresar al portal web de Azteca Uno, seleccionar La Granja VIP e ingresar al apartado que dice VOTA.

¿Cuántos votos tienes para salvar a tu favorito?

Una vez que ingreses a las votaciones tienes derecho a 10 votos los cuales puedes dárselo a un solo nominado o puedes repartir ese total entre varios Granjeros, recuerda que solo se da ese número de votos, así que piensa bien la estrategia.

Además, existe la posibilidad de conseguir 10 votos adicionales. Para obtenerlos se debe realizar el procedimiento indicado en la plataforma, que incluye realizar una encuesta sencilla y posteriormente repartir los votos extra. De esta manera, es posible sumar más votos.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP en la semana 11?

Después del Juego de Salvación la tabla quedó integrada por cuatro participantes: Mario “Mono” Osuna, Kevyn “Bicolor” Contreras, Kunno y Niurka Marcos.

Ivonne Montero quien era otra de las Granjeras nominada logró salir de la placa luego de ganar en el juego de la salvación, ahora tiene el poder para realizar movimientos durante el Viernes de Traición, por lo que la lista todavía podría modificarse.