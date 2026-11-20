Conforme se acerca la final de La Granja VIP, las estrategias se vuelven cada vez más complicadas, pues es cuando los personajes más polémicos de la temporada tienen que ponerse a prueba entre los nominados. Y para la Gala de Eliminación del domingo 22 de noviembre, ya hay cuatro Granjeros que están en riesgo y uno en especial podría ser el que menos oportunidades tiene de salvarse.

Esto porque los Granjeros toman como referencia las veces que han regresado gracias a los votos del público, así que los que han estado más veces en la tabla, ya tienen una idea de que sí cuentan con el respaldo de sus fans. Mientras que los que han tratado de esquivar en este momento, saben que su futuro es incierto. Así que si esta teoría es cierta, el que podría estar pasando sus últimos días en La Granja VIP, sería Kunno, quien solo ha llegado hasta el Domingo de Eliminación una vez.

La Granja VIP Kunno solo ha estado nominado una vez en La Granja VIP. FOTO: ESPECIAL

¿Quién ha estado nominado más veces en La Granja VIP?

Caso contrario al de Kunno, hay alguien que tiene el récord de mayor cantidad de nominaciones en La Granja VIP. Se trata de Kevyn Contreras, que desde la semana 1 recibió votos en contra y ha pisado la tabla por Asambleas, por perder el Duelo de los martes y por sanciones ocasionadas por mal comportamiento.

Es por esta razón que al planear las estrategias, sus rivales han considerado que “es fuerte”, ya que en reiteradas ocasiones ha librado la eliminación gracias al público.

Nominados de La Granja VIP: los integrantes en riesgo para el 22 de noviembre

Hasta el momento, hay cuatro nominados en La Granja VIP para la semana 11: Mario “Mono” Osuna, Niurka, Kunno y Kevyn Contreras “Bicolor”. Anteriormente, en la tabla también estaba Ivonne Montero, pero se ganó la Salvación y ya pudo estar tranquila.

Cabe recordar que todavía falta el Viernes de Traición, pues Ivonne Montero deberá elegir a quien salva y a quien nomina directamente. Entre las opciones solo están Bebeshita y Manelyk, pues Julio Camejo es el Capataz y tiene inmunidad hasta la próxima semana.