La semana 11 de La Granja VIP nos ha dado de todo, pues por un lado hemos visto drama, intensidad y sí, un sin fin de estrategias así como choque entre nuestros Granjeros, quienes poco a poco preparan sus mejores armas para la recta final de este reality show.

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Tras haber conocido a los primeros nominados y una vez pasado el miércoles de Asamblea, por fin tenemos a los participantes que podrían salir de La Granja VIP Segunda Temporada este próximo domingo, por lo que está en tus manos el destinos de estos, siendo que tus votos podrían hacer la diferencia, tomando en cuenta que hay diferentes maneras de hacerlo.

¿Cómo votar en La Granja VIP HOY miércoles 19 de noviembre por la app?

Si alguno o algunos de tus Granjeros favoritos subió a la placa de Nominados, tú puedes hacer que permanezca dentro de la Granja VIP votando y sí, también puedes hacerlo a través de la app gratis de TV Azteca En Vivo, la cuál es gratis y está disponible en la AppStore y PlayStore, por lo que los celulares con sistema operativo iOS y Android pueden bajarla.

Dentro de la app encontrarás la sección de La Granja VIP y en esta misma hay un apartado para votar, en donde dispondrás de 10 votos, los cuales puedes usar en la manera que quieras. Además podrás conseguir 10 más de manera extra, por lo que tú podrás decidir el futuro de un Granjero o más…

¿Quiénes son los Granjeros nominados esta semana en La Granja VIP?

Por ahora a pocas horas del jueves de Salvación y a la espera del viernes de Traición los Granjeros que forman parte de la placa de nominados y que podrían salir de La Granja VIP son:

Niurka

Ivonne

Mario “Mono” Osuna

Kevyn Bicolor

Kunno

Aunque alguno de ellos podría dar la sorpresa y conseguir la Salvación, además de que un Granjero más se subirá a esta placa, lo que podría cambiarlo todo.