Con todo y lo desgastante que se ha vuelto para ella esta situación, Ivonne Montero no piensa dar ni un paso atrás en su enemistad con Niurka en La Granja VIP. Por lo que ya reveló que ella piensa seguirse anteponiendo ante los ataques, aunque cree que la “mujer escándalo” no tiene el valor para enfrentarla como siempre presume y la acusó de “no darle la cara” durante uno de sus últimos enfrentamientos tras las diferencias por culpa de Bobby Larios.

“Hoy que a Niurka le tocó darme réplica, no me pudo dar la cara. Yo le decía que me lo dijera de frente y no pudo”, dijo la Granjera, refiriéndose a la Asamblea.

¿Qué relación tienen Ivonne Montero y Bobby Larios?

Para despejar cualquier duda que sus fans pudieran tener, Ivonne Montero aclaró que Bobby Larios, ex de Niurka, es su amigo desde hace mucho tiempo, y aunque no se esperaba que él aparecería para apoyarla, sí le agradece las palabras de aliento que le mandó. También, reveló que esta amistad siempre ha consistido en respaldarse y que cuando estaba a punto de aislarse para entrar a La Granja VIP, volvieron a encontrarse y tuvo oportunidad de convivir con su esposa.

“Él es un muy buen amigo, ha ido a verme a muchos proyectos. De hecho, semanas antes de entrar a La Granja VIP, dí funciones en Dallas y él estuvo ahí. Fue con su esposa, que es una bellísima mujer. Él es muy educado, un caballero, me encanta verlo. Le tengo mucho aprecio y no es ningún tonto como sugieren.

La Granja VIP Bobby Larios reaccionó a las palabras de Niurka en La Granja VIP. FOTO: ESPECIAL

Ivonne Montero le pone un alto a Niurka tras su enojo en La Granja VIP

Otro de los cuestionamientos que Ivonne Montero lanzó en contra de Niurka, fue sobre la postura tan agresiva que tomó por el video de apoyo que le mandó Bobby Larios en La Granja VIP. Al respecto, la actriz mexicana reconoció que ella misma se dio cuenta de que la dedicatoria tenía algunas indirectas para la vedette, pero todavía no entiende qué fue lo que realmente le molestó como para que siga sacándolo en sus peleas.

“Y todavía se burló de Bobby Larios. Sí me sorprendió que me dejara ese mensaje, que sí, también tenía una doble esencia y llegó a la persona. Tanto le molestó a la señora, que lo nombró, cuando no había razones para nombrarlo. No sé qué le molesta ni por qué la saca de sus casillas, pero bueno, cada uno es como es”, sentenció, reiternado que ella no tiene intenciones de entrar en su juego.