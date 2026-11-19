La competencia dentro de La Granja VIP entra en una etapa decisiva en donde cinco Granjeros se encuentran en riesgo de abandonar la competencia luego de estar dentro de la tabla de nominados. Después de que la Asamblea definiera a los nominados, el público tiene la oportunidad de jugar un papel importante y dar su apoyo a su favorito y evitar que sea el eliminado 11.

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Si ya tienes a tu favorito, no pierdas tiempo y comienza a apoyarlo a través de las votaciones, si aún estás perdido sobre dónde emitir tu votación quédate aquí que te compartimos el link directo para ingresar a las votaciones elegir a uno de los nominados y enviar la mayor suma de puntos antes de que nuestro conductor Adal Ramones anuncie de manera definitiva el cierre de ellas.

¿Cuál es el link DIRECTO para votar en La Granja VIP hoy?

Para votar por tu participante favorito, debes ingresar al sitio oficial de votaciones mediante la página web. Si eres nuevo y no sabes cómo hacerlo déjanos decirte que votar es sencillo ya que se hace desde el sitio web de La Granja VIP ingresando a la sección de votaciones de La Granja VIP y ahí comienza el proceso.

Sin embargo, si no quieres realizar ese proceso solo da click en el siguiente enlace VOTACIONES LA GRANJA VIP y de manera directa ingresaras al portal donde verás el nombre de los Granjeros nominados a lado de ellos se coloca una cruz al presionarla podrás dar los puntos que desees.

Recuerda que solo tienes derecho a 10 puntos, esos mismos se pueden dar a una sola persona o repartirlos entre varios, siempre y cuando en total sean 10. Pon a tención a las siguientes dinámicas que lanza la página para poder obtener más votos y de esa manera reforzar tu apoyo.

¿Quiénes son los nominados que necesitan tu voto para evitar la eliminación?

La tabla de nominación de esta semana quedó integrada por cinco Granjeros la cual está conformada por Ivonne Montero, Kevyn “Bicolor” Contreras, Niurka, Mario “Mono” Osuna y Kunno. Todos necesitan el respaldo de sus seguidores para continuar dentro de La Granja VIP. La decisión final se conocerá durante la próxima Gala de Eliminación, cuando uno de ellos tendrá que despedirse de la competencia y convertirse en el eliminado número 11.