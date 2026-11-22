¡Un nuevo Granjero! En plena semana 12 de La Granja VIP, los Granjeros son sorprendidos ante la llegada de alguien nuevo, se trata de Gloria Murillo, Atleta mexicana que se ha destacado por tener múltiples participaciones en el reality de Exatlón México.

De los circuitos de resistencia deportiva, ahora pasa a la vida del campo, teniendo que cumplir con las diversas tareas para cuidar a los animales y con las dinámicas que se hagan presentes para obtener su permanencia, además de enfrentarse a las rivalidades que ya se han formado. Recordemos que los 4 Atletas que entran en día de hoy, NO jugarán por ser uno de los ganadores en La Granja VIP, ya que ellos solamente estarán por una semana en el reality 24/7.

Quién es Gloria Murillo, la Atleta que se une a La Granja VIP

Gloria Murillo proviene de Monterrey, quien se ha destacado por ser una atleta quien se ha encargado de representar a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de combinar el deporte con el modelaje, logrando importantes colaboraciones.

Ha sido reconocida debido a las ocasiones en las que ha participado en Exatlón México, permitiendo que el público conozca. En sus redes sociales cuenta con 613 mil seguidores quienes ven de cerca sus publicaciones, donde muestra su estilo de vida y comparte algunos hacks de ejercicio.

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¿En cuántas temporadas de Exatlón ha estado Gloria Murillo?

Gloria Murillo dentro de su participación en Exatlón México se ha destacado por formar parte de la primera generación del reality deportivo en el 2017. Sin embargo, en respectivas ocasiones ha participado, destacándose las siguientes:

En la cuarta temporada (2020) se incorporó al equipo rojo, pero en la semana 10 de competencia fue eliminada.

En la séptima temporada (2024) entró como refuerzo del equipo rojo, pero su permanencia fue corta, ya que en el mismo mes fue eliminada.

Ahora la atleta entra a una nueva oportunidad en La Granja VIP al convertirse en Granjera en la semana 12, siendo una llegada inesperada para los Granjeros, en especial cuando las alianzas ya se habían formado.