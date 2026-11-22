Es oficial, este domingo 22 de noviembre se llevará a cabo la onceava Gala de Eliminación de La Granja VIP en donde conoceremos al Granjero o Granjera que quedará fuera de la competencia. Además de esto, también sabremos el nombre de los atletas de Exatlón que se suman por una semana a la competencia, es por esa razón que te traemos la cobertura y transmisión completamente gratis y en vivo donde te presentaremos minuto a minuto todo lo que sucede esta noche.
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La Granja VIP: ¿Qué Granjeros están en peligro de salir, hoy domingo 22 de noviembre?
Los Granjeros que se encuentran en peligro de quedar fuera de La Granja VIP, hasta este momento son Manelyk, Kevyn Contreras “Bicolor”, Niurka, Mario “Mono” Osuna y “La Bebeshita”. Sólo quien logre tener el voto del público logrará salvarse y continuar una semana más en la competencia.
La Granja VIP: Pasos para VOTAR y salvar a tu Granjero favorito, hoy domingo 22 de noviembre
El proceso para votar consiste en ingresar a nuestro sitio web de Azteca UNO DANDO CLICK AQUÍ, una vez que estés dentro te dirigirás a la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior izquierda, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “Vota” y listo, te aparecerán los nombres de los nominados en riesgo. Tendrás 10 votos para repartir, aunque estos los puedes duplicar. Por otro lado, para votar de forma directa solo deberás DAR CLICK AQUÍ.