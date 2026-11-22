Desde la semana anterior ya solo hay tres Peones en La Granja VIP y, como Capataz, Julio Camejo tuvo que nombrar al mejor. A pesar de que no cumplió con todo lo que le correspondía, nombró a Niurka que a su vez señaló a Manelyk González como la peor.

Julio explicó que le dio a Niurka el reconocimiento como el Peón de oro porque, dijo, le quería devolver lo que le robaron. El actor afirmó que en un inicio se le daba el reconocimiento al mejor trabajador, pero con Kunno se rompió ese esquema.

“Fue la mejor, mejor que yo y Mono, se levantó primero, hizo un trabajo extraordinario y por estrategia le quitaron lo que se había ganado”, dijo Camejo.

El actor hizo referencia a la semana que Kunno fue Capataz y al nombrar al Peón de oro optó por Mario “Mono” Osuna y no por Niurka que, en opinión de varios de los Granjeros, fue la más comprometida.

Desde entonces la elección se tomó como una estrategia más entre los equipos debido a que el Peón de oro no puede ser elegido para volver al granero la siguiente semana.

Manelyk fue señala como el Peor Peón y pasará otra semana en el granero

Como el Peón de oro Niurka tuvo que señalar al peor y solo podía elegir entre Kunno y Manelyk González, optó por esta última.

Kunno y Mane

“No le va a parecer pero así me gusta, que no le guste, no le he pedido su opinión”, dijo la cubana.

Mane no reaccionó a las palabras de Niurka, únicamente hizo un reclamo a Julio Camejo, le dijo que no le parecía que hubiera tomado la decisión basado en algo que sucedió varias semanas atrás y solo debió considerar el trabajo de estos días.

Finalmente cabe decir que esta semana se anunció un cambio. Ya solo habrá dos Peones, uno será Mane y el otro lo elegirán entre los participantes que quedan.