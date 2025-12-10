La Bea y Teo analizan estrategia grupal para la Asamblea de esta noche: “Nosotros también quisiéramos jugar mañana”

Aunque este día hubo un clima de felicidad y emoción tanto por el nacimiento de 'Loreta' , la becerrita de 'Jacinta', y la actividad de apicultura, la inminente Asamblea de esta noche ha puesto en alerta a los granjeros y prueba de ello es el análisis que hicieron César Doroteo y La Bea en torno a su estrategia grupal.

Luego de meter a los conejos, los granjeros comenzaron a discutir la posibilidad de que Kim Shantal resultara la nominada de esta noche y es que, previamente, había señalado que le gustaría que ocurriera con el fin de jugar el reto de salvación y evitar la traición de un compañero para el próximo viernes; sin embargo, La Bea habló en nombre de Teo al señalar que a ellos también les gustaría pasar por ese escenario.

Por otro lado, la comediante reconoció que César ha sido el miembro del 'Team Cacaraqueo' que más veces ha sido nominado en viernes y que no sería justo que volviera a ocurrir; no obstante, Teo le hizo ver que no necesariamente pueden hacer algo al respecto, pues los hipotéticos votos de Alfredo Adame, Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori hacia Kim Shantal podrían definir la nominación de la granjera de cualquier manera.

Además, los granjeros intercambiaron comentarios sobre la incertidumbre que tienen en torno a cuál sería el número de nominados que deje la Asamblea de esta noche, pues no está del todo claro si sería solamente uno o dos y el posible papel de Alfredo Adame como último Capataz de La Granja VIP para desempatar un resultado con igual número de votos.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva Asamblea en la que conoceremos quién o quiénes se unirán a 'El Patrón' Alberto del Río, Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez en el cuadro de nominados de La Granja VIP; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

