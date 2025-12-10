Los granjeros le hacen primera visita a ‘Jacinta’ luego del nacimiento de su becerrita

Luego de que por fin naciera la becerrita de 'Jacinta' en la última guardia nocturna y los granjeros la acompañaran durante el feliz acontecimiento, los semifinalistas de La Granja VIP acudieron al establo para revisar cómo estaban la vaca y su cría antes de comenzar con sus actividades en las estaciones.

Deespués de que las celebridades tuvieran una actividad con Víctor, quien les enseñó algunos aspectos sobre el oficio de la apicultura, decidieron pasar al establo en compañía del Tío Pepe y del propio instructor para checar el estado de salud de los queridos animales.

El Mayoral de La Granja VIP aprovechó el momento para darle instrucciones a Alfredo Adame en materia de limpieza y cuidado, pues el último Capataz del reality show ha sido el encargado de atender a las vacas desde hace varias semanas.

Cabe apuntar que todo parece indicar que los granjeros, o al menos la mayoría de ellos, coincidieron en que le pondrán 'Loreta' a la tierna becerrita luego de que el Tío Pepe comentara que el santoral de este día corresponde a ese nombre específico.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva Asamblea en la que conoceremos quién o quiénes se unirán a 'El Patrón' Alberto del Río, Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez en el cuadro de nominados de La Granja VIP; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

