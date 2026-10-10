La Granja VIP segunda temporada EN VIVO: Quiénes son los nominados de hoy y cómo votar gratis ONLINE en el viernes de traición minuto a minuto

Te traemos la cobertura online de La Granja VIP de hoy, 9 de octubre, donde veremos quiénes son los Granjeros que se unen a la lista de nominados, estando en total riesgo de ser eliminado el domingo. No te pierdas el minuto a minuto de lo que pase en el Viernes de Traición.

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¿Quién va a decidir a quién Traiciona?

Durante el viernes de Traición de hoy 9 de octubre, será Ivonne Montero quien pueda escoger al Granjero al que planea salvar; sin embargo será sorprendida al conocer que Azalia Ojeda compró la oportunidad de traicionar a uno de los Granjeros.

Dicha propuesta fue realizada por Adal Ramones al proporcionarle la "Manzana de la TENTACIÓN" que tiene ese poder, pero con un costo de 10 mil pesos del presupuesto semana de La Granja VIP.