Ivonne Montero confesó en La Granja VIP que al principio del reality nunca pensó en ganar el título del “Más Gallito” de la semana. Sin embargo, es la que en más ocasiones ha sido elegida por el público, pero este domingo que debía recibir su beneficio, le dieron una noticia inusual.

Durante la Gala del domingo de Eliminación Adal Ramones dijo a Ivonne que la intención era darle una sorpresa especial que la llenara de energía y cariño, pero lamentablemente nadie confirmó su visita. “Te ofrecemos una disculpa, tu hija como siempre te manda carretadas de besos y te recuerda que siempre está a tu lado”, dijo el conductor.

La actriz reaccionó tranquila y dijo que lo entendía, luego aprovechó para enviarle un mensaje de amor a su hija: “Gracias mi amor, como siempre todas las Galas estás conmigo, todo esto es para ti, por ti. Siempre juntas, siempre unidas, siempre fuertes. Espero verte en algún momento, no muy pronto si Dios lo quiere. Te amo, te deseo lo mejor, eres la mejor hija del mundo”.

Cabe decir que esta es la tercera vez que la actriz gana el premio del “Más Gallito”. En las ocasiones pasadas su beneficio fue, primero, una videollamada con su hija y luego la visita de esta en La Granja VIP para que la pequeña pudiera conocer a todos los animales.

Ivonne Montero

Ivonne Montero explica por qué ha ganado tantas veces el título del “Más Gallito”

Ivonne Montero es la Granjera que más veces ha sido elegida por el público para ganar el “Más Gallito” de la semana, pero en su opinión no ha sido por su manera de nominar.

La actriz le dijo a Niurka que la razón por la cual el público vota por ella es porque se defiende de las acusaciones que le hacen cuando la nominan.

Cabe decir que esta semana Ivonne Montero primero nominó a Kunno y le dio un mensaje que el influencer no entendió porque lo que quería la actriz era enviar una indirecta a Niurka que la semana pasada no la dejó hablar.

Luego finalmente se decidió y nominó directamente a Niurka. Lo primero que le dijo es que no quería hablar directamente con ella porque no tiene capacidad para escuchar y luego afirmó que no es una persona mustia como la cubana le ha dicho en varias ocasiones.