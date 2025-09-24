César Doroteo exhibe su lado más drag ante Mallezaa: ¿lo sacará en La Granja VIP?

César Doroteo, la sexta celebridad confirmada para La Granja VIP , protagonizó un divertido live con Mallezaa, nuestra adorada host digital, en el que habló de su exitoso programa Toma mi dinerita y además reveló que él también tiene un lado drag: ¿lo sacará en medio del estiércol y las vacas?

¡¿Indirecta sobre Jawy?! Teo, el sexto granjero de La Granja VIP, hizo polémicas declaraciones TV Azteca [VIDEO] El recién sexto revelado de La Granja VIP, Teo, lanzó un ‘dardito’ sobre Jawy... ¿Los veremos sacar su lado ‘animal’? ¡Checa las confesiones del granjero!

¿Qué dijo César Doroteo de personalidad drag, se animará a sacarla en La Granja VIP?

Durante su charla con Mallezaa que estuvo repleta de sinceridad , buen humor y confesiones inesperadas, César Doroteo olvidó por unos minutos el asunto del establo y el huerto de La Granja VIP para hablar de Toma mi dinerita, una iniciativa que surgió en plena pandemia de COVID para ayudar a las drag queens afectadas por el paro de actividades.

“Las drag queens trabajan en el mundo nocturno, entonces pues cerró todo y desafortunadamente este fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia”, reconoció el carismático “Teo” en el segmento “Tu vida antes de La Granja VIP” donde platicó de todos los proyectos que impulsó como influencer LGBTQ+ antes de entrar a este reality show de TV Azteca.

Hablando de todo este tema lleno de glamour, diamantina y show, Mallezaa no se aguantó las ganas de preguntarle a “Teo” si él también tiene una personificación drag, algo que el influencer confirmó... ¡él también se ha “drageado” muchas veces!

“Yo me he ‘drageado’ varias veces, mi nombre de drag es Dorotea (…) me llamo Dorotea porque así me apellido y porque me recuerda a Dorothy de ‘El mago de Oz’ ”, explicó.

Tanto César Doroteo como Mallezaa recordaron que “dragearse” es un tipo de empoderamiento LGBTQ+ en el que sale a relucir, en cierto modo, un “lado animal” que muy pocos conocen... ¡a lo mejor sí nos toca ver al influencer en La Granja VIP con su alter ego de Dorotea!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?