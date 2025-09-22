La Granja VIP confirma a su sexto granjero, el influencer César Doroteo

César Doroteo es uno de los creadores de contenido más reconocidos de los últimos tiempos, pues con su esencia y simpatía ha cautivado a millones de seguidores, quienes estamos seguros, le darán todo su apoyo en esta nueva etapa de La Granja VIP.

¡César Doroteo es el sexto granjero de La Granja VIP!

¿Qué te parece ver a tus youtubers o creadores de contenido favoritos en un reality de otro mundo? ¡Ya es una realidad! César Doroteo, quien alcanzó la fama en el 2011 al abrir su canal de YouTube “Pepe y Teo” con Ricardo Peralta, se une al nuevo programa de TV Azteca, La Granja VIP, el cual promete poner a trabajar muy duro a las celebridades en un ambiente rural, para obtener su propia comida.

Teo ha hecho de TODO y cuando decimos de todo, es realidad, ya que se ha dedicado a la máxima difusión de contenido por los derechos y la libertad de la comunidad LGBTQ+, ha entrevistado a grandes personalidades en su canal de YouTube, incursionó como productor en un reality para impulsar el talento drag mexicano.

Doroteo ya ha sido parte de la familia de TV Azteca, debido a que participó en el famoso reality “La Isla: Desafío en Turquía”, y aunque fue el noveno eliminado, demostró que tiene una gran capacidad física, pero sobre todo mental.

¿Sabías que Teo también ha escrito libros? ¡Así como lo lees! César incursionó en la literatura con: “La estupenda guía para vivir la vida a tu manera”, “Ni tan sola” y “Soy sola”.

Actualmente, el influencer cuenta con más de 390 mil seguidores en su cuenta de Instagram y más de 250 mil en la plataforma de TikTok, donde comparte contenido de humor, estilo de vida y divertidos trends.

¿Estás listo para ver a Teo en acción dentro de La Granja VIP? No te puedes perder el gran estreno del reality que te sorprenderá con un formato jamás antes visto en México. Recuerda que el gran estreno está a casi nada, así que prepara tu botana y ponte cómodo, pues el 12 de Octubre a las 8:00 p.m. empieza esta aventura.

