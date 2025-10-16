La Granja VIP, ¿Cómo ver EN VIVO y GRATIS el 24/7 de lunes a domingo?

Si no sabes en dónde ver La Granja VIP las 24 horas los 7 días de la semana completamente en VIVO y GRATIS, aquí tenemos buenas noticias y te explicamos cómo seguir las transmisiones a través del sitio oficial de aztecauno.com.

Durante las primeras dos semanas del reality show que está en boca de todas las personas en México, gracias a las ocurrencias, peleas, discusiones y dramas de grandes personajes como Alfredo Adame, Manola Diez, La Bea, El Patrón, Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori, etc., podrás seguir en tiempo real todas las actividades de los granjeros a través de nuestro sitio web.

¿Cómo ver en vivo el 24/7 de La Granja VIP?



Ingresa al link de La Granja VIP 24/7 Aquí.

Listo, disfruta de todos los chismes, polémicas, dramas y ocurrencias las 24 horas del día los 7 días de la semana, y no te pierdas nada sobre las granjeras y granjeros.

¿Qué vas a ver en el 25/7 de la Granja VIP?

Vive La Granja VIP 24/7 como si fueras un granjero más, ya que podrás ver desde el primer momento en que se despiertan cuando canta el gallo, hasta todas las actividades rutinarias como: ordeñar una vaca, recoger huevos frescos, pastorear el ganado, cuidar de los caballos e incluso trabajar para bañarse al aire libre, en donde de paso podrás “echarte un taco de ojo”, con nuestras granjeras y granjeros.

¿A qué hora y hasta cuándo puedo ver el 24/7 de La Granja VIP ?

¡Entretenimiento sin límite! El 24/7 de La Granja VIP, lo puedes ver en VIVO y GRATIS, durante todo el día, incluso en la madrugada por si tienes insomnio, esto podrás disfrutarlo durante las primeras dos semanas del reality show más popular de México.

La Granja VIP: Cómo votar por tu granjero o granjera favorito, paso a paso

A continuación te prestamos el paso a paso para que votes y puedas salvar cada semana a tu granjero o granjera favorita:

Vota en el sitio web



Ingresa al siguiente link. Elige a tu favorita o favorita. Tienes 10 votos y los puedes distribuir de la manera que quieras, ya sea dándoselos todos a un solo granjero o dividirlos entre varios. Recuerda que puedes entrar a diario para votar, incluso podrás obtener votos extra.

Vota en la App en VIVO



Escanea el código QR para descargar la app oficial. Instala la aplicación. Sigue paso a paso las instrucciones para finalizar la descarga la app gratuita. Ingresa a la sección La Granja VIP en donde encontrarás los perfiles de todas las granjeras y granjeros. Distribuye tus 10 votos.

¡LISTO!

Usa tus 10 votos diarios. Cada día tendrás 10 votos disponibles para apoyar al participante que más te guste. Puedes repartirlos entre varios granjeros o darle los 10 a tu favorito.