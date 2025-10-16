inklusion logo Sitio accesible
La Granja VIP, ¿Cómo ver EN VIVO y GRATIS el 24/7 de lunes a domingo?

Te explicamos cómo ver a tu granjera o granjero favorito las 24 horas de los 7 días de la semana en La Granja VIP, drama, discusiones y diversión todo el tiempo.

Si no sabes en dónde ver La Granja VIP las 24 horas los 7 días de la semana completamente en VIVO y GRATIS, aquí tenemos buenas noticias y te explicamos cómo seguir las transmisiones a través del sitio oficial de aztecauno.com.

Durante las primeras dos semanas del reality show que está en boca de todas las personas en México, gracias a las ocurrencias, peleas, discusiones y dramas de grandes personajes como Alfredo Adame, Manola Diez, La Bea, El Patrón, Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori, etc., podrás seguir en tiempo real todas las actividades de los granjeros a través de nuestro sitio web.

¿Cómo ver en vivo el 24/7 de La Granja VIP?

  • Ingresa al link de La Granja VIP 24/7 Aquí.
  • Listo, disfruta de todos los chismes, polémicas, dramas y ocurrencias las 24 horas del día los 7 días de la semana, y no te pierdas nada sobre las granjeras y granjeros.

¿Qué vas a ver en el 25/7 de la Granja VIP?

Vive La Granja VIP 24/7 como si fueras un granjero más, ya que podrás ver desde el primer momento en que se despiertan cuando canta el gallo, hasta todas las actividades rutinarias como: ordeñar una vaca, recoger huevos frescos, pastorear el ganado, cuidar de los caballos e incluso trabajar para bañarse al aire libre, en donde de paso podrás “echarte un taco de ojo”, con nuestras granjeras y granjeros.

¿A qué hora y hasta cuándo puedo ver el 24/7 de La Granja VIP ?

¡Entretenimiento sin límite! El 24/7 de La Granja VIP, lo puedes ver en VIVO y GRATIS, durante todo el día, incluso en la madrugada por si tienes insomnio, esto podrás disfrutarlo durante las primeras dos semanas del reality show más popular de México.

La Granja VIP: Cómo votar por tu granjero o granjera favorito, paso a paso

A continuación te prestamos el paso a paso para que votes y puedas salvar cada semana a tu granjero o granjera favorita:

Vota en el sitio web

  1. Ingresa al siguiente link.
  2. Elige a tu favorita o favorita.
  3. Tienes 10 votos y los puedes distribuir de la manera que quieras, ya sea dándoselos todos a un solo granjero o dividirlos entre varios.
  4. Recuerda que puedes entrar a diario para votar, incluso podrás obtener votos extra.

Vota en la App en VIVO

  1. Escanea el código QR para descargar la app oficial.
  2. Instala la aplicación.
  3. Sigue paso a paso las instrucciones para finalizar la descarga la app gratuita.
  4. Ingresa a la sección La Granja VIP en donde encontrarás los perfiles de todas las granjeras y granjeros.
  5. Distribuye tus 10 votos.

¡LISTO!

Usa tus 10 votos diarios. Cada día tendrás 10 votos disponibles para apoyar al participante que más te guste. Puedes repartirlos entre varios granjeros o darle los 10 a tu favorito.

