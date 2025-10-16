La Granja VIP, ¿Cómo ver EN VIVO y GRATIS el 24/7 de lunes a domingo?
Te explicamos cómo ver a tu granjera o granjero favorito las 24 horas de los 7 días de la semana en La Granja VIP, drama, discusiones y diversión todo el tiempo.
Si no sabes en dónde ver La Granja VIP las 24 horas los 7 días de la semana completamente en VIVO y GRATIS, aquí tenemos buenas noticias y te explicamos cómo seguir las transmisiones a través del sitio oficial de aztecauno.com.
Durante las primeras dos semanas del reality show que está en boca de todas las personas en México, gracias a las ocurrencias, peleas, discusiones y dramas de grandes personajes como Alfredo Adame, Manola Diez, La Bea, El Patrón, Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori, etc., podrás seguir en tiempo real todas las actividades de los granjeros a través de nuestro sitio web.
¿Cómo ver en vivo el 24/7 de La Granja VIP?
- Ingresa al link de La Granja VIP 24/7 Aquí.
- Listo, disfruta de todos los chismes, polémicas, dramas y ocurrencias las 24 horas del día los 7 días de la semana, y no te pierdas nada sobre las granjeras y granjeros.
¿Qué vas a ver en el 25/7 de la Granja VIP?
Vive La Granja VIP 24/7 como si fueras un granjero más, ya que podrás ver desde el primer momento en que se despiertan cuando canta el gallo, hasta todas las actividades rutinarias como: ordeñar una vaca, recoger huevos frescos, pastorear el ganado, cuidar de los caballos e incluso trabajar para bañarse al aire libre, en donde de paso podrás “echarte un taco de ojo”, con nuestras granjeras y granjeros.
¿A qué hora y hasta cuándo puedo ver el 24/7 de La Granja VIP ?
¡Entretenimiento sin límite! El 24/7 de La Granja VIP, lo puedes ver en VIVO y GRATIS, durante todo el día, incluso en la madrugada por si tienes insomnio, esto podrás disfrutarlo durante las primeras dos semanas del reality show más popular de México.
La Granja VIP: Cómo votar por tu granjero o granjera favorito, paso a paso
A continuación te prestamos el paso a paso para que votes y puedas salvar cada semana a tu granjero o granjera favorita:
Vota en el sitio web
- Ingresa al siguiente link.
- Elige a tu favorita o favorita.
- Tienes 10 votos y los puedes distribuir de la manera que quieras, ya sea dándoselos todos a un solo granjero o dividirlos entre varios.
- Recuerda que puedes entrar a diario para votar, incluso podrás obtener votos extra.
Vota en la App en VIVO
- Escanea el código QR para descargar la app oficial.
- Instala la aplicación.
- Sigue paso a paso las instrucciones para finalizar la descarga la app gratuita.
- Ingresa a la sección La Granja VIP en donde encontrarás los perfiles de todas las granjeras y granjeros.
- Distribuye tus 10 votos.
¡LISTO!
Usa tus 10 votos diarios. Cada día tendrás 10 votos disponibles para apoyar al participante que más te guste. Puedes repartirlos entre varios granjeros o darle los 10 a tu favorito.