La Granja VIP México: ¿Qué son los votos extra y cómo funcionan para salvar a tu granjero/a favorito? Te explicamos paso a paso

La Granja VIP México ha dado mucho de qué hablar en esta primera semana, donde tras una intensa Asamblea, ya tenemos a nuestros primeros cuatro granjeros nominados que podrían abandonar este reality show.

Aunque apenas han pasado los primeros días, el público ya tiene a sus favoritos, por lo que se pregunta cómo puede salvarlos, pues el apoyo de la audiencia es muy importante en un programa tan transparente como lo es La Granja VIP México, por ello te explicaremos cómo puedes conseguir VOTOS EXTRA.

¿Cómo conseguir votos extra en La Granja VIP?

Como sabrás, cada día tendrás 10 votos, mismos que podrás usar como sea tu elección, aunque si deseas desbloquear 10 votos extra, tienes dos maneras diferentes para conseguirlos, donde deberás de seguir los siguientes pasos:

Conseguir votos extra en el sitio oficial:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita.

Usa tus 10 votos diarios de la forma que prefieras. (Puedes dar a un solo granjero o dividirlos como desees).

Una vez que uses tus 10 votos, podrás responder una breve encuesta; una vez que la hayas respondido, tendrás derecho a 10 votos extra.

Conseguir votos extra a través de la app:

Escanea el código QR oficial que aparecerá en pantalla durante la transmisión de La Granja VIP con la cámara de tu celular para bajar la App EnVivo o descárgala gratis directamente desde tu tienda de Android o iOS. En el inicio te aparecerá el banner con la leyenda “Salva a tu granjero favorito”. Una vez que accedas, se te mostrará la lista de los granjeros nominados.

Luego de usar tus votos diarios como tú quieras, podrás responder una breve encuesta donde desbloquearás 10 VOTOS EXTRA.

¡Recuerda que TÚ decides quién se queda y quién se va, tu participación es muy importante!

¿Quiénes son los integrantes que podrían salir en la primera semana de La Granja VIP?

En esta primera semana tristemente tendremos qué decirle “adiós” a alguno de nuestros granjeros, pues tras la intensa Asamblea realizada la noche del miércoles, los nominados a salir son:



Por ello, los votos de la gente son de suma importancia pues lo que sucede afuera con la audiencia es un reflejo del desempeño de nuestros granjeros y su alcance, donde no todo lo es “un fandom” y nos podríamos llevar grandes sorpresas.

¡No te pierdas La Granja VIP México! Sigue a nuestros granjeros a través de Azteca UNO, Azteca 7, YouTube y Disney+!