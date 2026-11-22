Este domingo 22 de noviembre es el último día para VOTAR por alguno de los Nominados de La Granja VIP y hacerlo es sumamente fácil, además recuerda que puedes votar las veces que tu quieras y existen varios métodos para poder hacerlo. La opción más sencilla es entrar a la página de votaciones del Sitio Web de TV Azteca dando click aquí, podrás ver el nombre de los Nominados de la Semana y tú elegirás a quién darle tus 10 votos o bien repartirlos entre varios Granjeros.

¿Quiénes son los Nominados de la semana 11 de La Granja VIP?

Esta semana tenemos a 5 Granjeros Nominados y cada uno de ellos se encuentra pidiendo votos al público, pues estamos más cerca de llegar a las últimas semanas por lo que cada vez la competencia en La Granja VIP se torna más reñida:

Mario “Mono” Osuna: Nominado por el legado de Rafael Mercadante.

Kevyn “Bicolor”: Tras perder el Duelo de Nominación contra Niurka.

Niurka Marcos: Al ser una de las más Nominadas durante La Asamblea del Miércoles.

Daniela “Bebeshita”: Tras la traición de Ivonne Montero.

Manelyk: Por la doble Traición que sacó “Copetes” quedó automáticamente Nominada.

¿Cómo desbloquear votos extra en La Granja VIP?

Recuerda que no solo puedes votar por medio del Sitio Web, otro recurso es descargar la App de TV Azteca EN VIVO, haces un simple registro y desde ahí también podrás dar más votos.

Después de dar tus 10 primeros votos, podrás ver un video el cual te dará el derecho de desbloquear 10 más y si haces un pequeño cuestionario, podrás obtener 10 votos más, los cuales son sumamente importantes para poder salvar a tu Granjero favorito.

¿A qué hora empieza la Gala de Eliminación de La Granja VIP?

Los domingos, la Gala de Eliminación da inicio a las 8:00 p.m. en punto hora México y de la mano de nuestros conductores, Adal Ramones y Kristal Silva, podrás vivir un programa único, ya que el día de hoy 4 Atletas de Exatlón México entrarán a La Granja VIP para vivir la aventura de un reality 24/7, rodeados de naturaleza y animales.