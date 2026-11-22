La Granja VIP Segunda Temporada vivirá una noche de despedida y bienvenida este domingo 22 de noviembre. El público decidirá quién será el eliminado número 11 del reality y, en la misma gala, Adal Ramones recibirá a cuatro atletas de Exatlón México que se instalarán en la granja durante una semana.

Hasta antes de la gala quedan ocho granjeros en competencia. Tras la eliminación, siete seguirán en la pelea por llegar a la final. Con los cuatro invitados, serán 11 las personas que compartirán la rutina del reality 24/7 al inicio de la semana 12.

¿Quiénes son los cuatro atletas de Exatlón que entrarán a La Granja VIP?

Krystal Silva adelantó en Venga la Alegría que Antonio Rosique eligió a los cuatro atletas. Sus nombres y los equipos a los que pertenecen, Rojo o Azul, se mantienen en reserva para la gala de este domingo.

Durante su estancia, los deportistas tendrán que adaptarse a las labores que forman parte del día a día de los granjeros, incluido el trabajo con los animales. Su llegada se da justo cuando el grupo debe reorganizarse tras una nueva eliminación. La producción confirmó que estarán una semana y queda por saber si participarán en los juegos o en las nominaciones.

Exatlon en La Granja VIP

¿Quién puede ser el eliminado 11 de La Granja VIP?

Mario “Mono” Osuna, Kevyn “Bicolor” Contreras, Niurka Marcos, Daniela Alexis “Bebeshita” y Manelyk González son los cinco nominados de la semana 11. Quien reciba menos apoyo del público será el siguiente en despedirse, una semana después de la salida de Rafa Mercadante.

La tabla quedó definida en el Viernes de Traición. Ivonne Montero, que había ganado el Juego de Salvación, sacó a Kunno de la tabla y nominó a Bebeshita. Copetes activó la Traición Doble y Daniela tuvo que enviar a Manelyk a la votación, por lo que ambas llegaron a la gala en riesgo.

¿A qué hora y dónde ver la gala de La Granja VIP del 22 de noviembre?

La Gala de Eliminación comienza a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. También se puede seguir en la app TV Azteca En Vivo y en la transmisión oficial de La Granja VIP.

El público todavía puede apoyar al granjero que quiere salvar en el portal oficial de votación. El cierre de las votaciones se anunciará durante la gala.