La tensión entre los participantes de La Granja VIP continúa creciendo y esta vez Kevyn “Bicolor” protagonizó un momento de molestia después de descubrir que, una vez más, sus instrumentos musicales habían desaparecido. El incidente ocurrió mientras él y Julio se preparaban para ofrecer un concierto como parte de la dinámica para pedir votos y conseguir que el público apoye su permanencia en la competencia. Lo que debía ser un momento para mostrar su talento y conectar con sus compañeros terminó convirtiéndose en otro motivo de conflicto. Al darse cuenta de que sus pertenencias no estaban donde las había dejado, Kevyn “Bicolor” comenzó a señalar a una posible responsable y no ocultó su incomodidad por lo sucedido. El granjero aseguró que sospechaba de Bebeshita, a quien relacionó directamente con el escondite de sus instrumentos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la manera en que expresó su molestia, pues dejó entrever que considera que ya ha tenido suficiente paciencia con ella.

Kevyn “Bicolor” asegura que ha respetado a Bebeshita pese a los conflictos

Durante el momento, Kevyn “Bicolor” se mostró visiblemente molesto por descubrir que nuevamente habían escondido sus instrumentos. El participante no dudó en mencionar a Bebeshita como la persona que, según él, estaría detrás de esta situación.

Además, lanzó una frase que dejó ver su inconformidad: aseguró que él ya la ha respetado, dando a entender que no comprende por qué continúan ocurriendo este tipo de situaciones entre ellos. El episodio resulta especialmente llamativo porque sucedió justo cuando Kevyn “Bicolor” y Julio buscaban generar apoyo entre sus compañeros mediante su presentación musical. En lugar de concentrarse únicamente en el concierto, el granjero tuvo que lidiar con otra situación relacionada con sus pertenencias.

Kevyn “Bicolor” Kevyn “Bicolor” PIERDE la paciencia con Bebeshita por este motivo en La Granja VIP (La Granja VIP)

Aunque Kevyn “Bicolor” señaló a Bebeshita, hasta el momento no se puede dar por confirmado que ella haya escondido los instrumentos. Lo cierto es que el incidente volvió a poner sobre la mesa las diferencias entre ambos participantes. Ahora queda por ver si Bebeshita responde a los señalamientos de Kevyn “Bicolor” o si este nuevo desencuentro provoca un enfrentamiento entre los dos dentro de La Granja VIP.