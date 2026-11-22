La Gala de esta noche tendrá un giro inesperado pues a pocas horas de conocer al eliminado 11 de La Granja VIP nuestro conductor Adal Ramones le dará la bienvenida a cuatro atletas de alto rendimiento que han marcado su paso en Exatlón México y que hoy llegan a este reality para integrarse, hacer las tareas de un Granjero y darle un giro inesperado a la competencia.

Ante esta noticia que fue confirmada por Krystal Silva este viernes 20 de noviembre ha despertado la curiosidad del público y seguidores de cada uno de los Granjeros que se mantienen en la competencia para descubrir de quiénes se tratan, pues su incorporación podría modificar la convivencia, las estrategias y hasta el rumbo del juego. Si no quieres perderte ningún detalle de este momento inédito te invitamos a ver La Granja VIP en punto de las 8:00 pm a través de la señal abierta de AZTECA UNO o en el sitio web DANDO CLICK AQUÍ.

¿Qué pasa hoy en La Granja VIP?

Este domingo 22 de noviembre, La Granja VIP tendrá una de sus galas más importantes de la semana 11. Además de la expectativa por el ingreso de nuevos rostros que han destacado en Exatlón México, uno de los Granjeros nominados tendrá que despedirse de sus compañeros esto como parte de la dinámica de cada Domingo de Eliminación.

Recuerda que la tabla de nominados quedó integrada por Mario ‘Mono’ Osuna, Kevyn Contreras “Bicolor”, “Bebeshita” y Manelyk, ante esta posición en la se encuentran dependen del voto del público para continuar en la competencia, por lo que la audiencia aún puede determinar el rumbo de cada uno de ellos a través del voto el cual puedes realizar AQUÍ.

La gala también marcará el cierre de la semana 11 y dará paso a una nueva etapa en la que se conocerán los siguientes movimientos dentro de La Granja, incluido el nombramiento de los nuevos Peones y el misterio del Legado que realizará el eliminado.

¿Quiénes han sido los eliminados de La Granja VIP?

Desde su estreno el pasado 6 de septiembre, La Granja VIP Segunda Temporada ha despedido a varios Granjeros que no consiguieron el respaldo del público, así como el abandono y expulsiones de algunos de ellos.

Hasta antes de la gala de este domingo 22 de noviembre, estos son los Granjeros que le han dicho adiós a La Granja VIP.

1.-” La Coreañera”

2.- María Karunna

3.- Carlos Trejo

4.- Kenny Avilés

5.- Pascal

6.- Pimpinela Escarlata

7.- Azalia Ojeda

8.- Pablo Montero

9.- Fernando Lozada

10.- Rafa Mercadante

Cabe recordar que Mónica Escobedo fue expulsada en la semana 6 tras agredir físicamente a Niurka Marcos, mientras que Natalia Alcocer decidió abandonar voluntariamente la competencia por motivos personales.